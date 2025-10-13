Ο Γεωργιάδης «ποζάρει» με φωτογραφία Ισραηλινών ομήρων που έχει στο γραφείο του: «Η Χαμάς ηττήθηκε»

«Η Χαμάς ηττήθηκε και το Ισραήλ αναπνέει πάλι ανακουφισμένο», γράφει στην ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ισραήλ με την τρομοκρατική οργάνωση για εκεχειρία στη Γάζα.

Ο υπουργός ένεκεν της ιστορικής αυτής ημέρας ανήρτησε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα στην εικόνα των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς που διατηρεί κρεμασμένη στο γραφείο του. Όπως αποκάλυψε, του την είχε κάνει δώρο ο Ισραηλινός ομόλογός του κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ τον Απρίλιο του 2024 και υποσχέθηκε να την έχει στο γραφείο του μέχρι να απελευθερωθούν όλοι.



«Η ειρήνη έρχεται στην πολύπαθη αυτή περιοχή και όλοι προσευχόμαστε να διαρκέσει και να ζήσουν οι λαοί εκεί καλύτερες επιτέλους μέρες. We stand with Israel», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη σχετική ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Όταν είχα επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ τον Απρίλιο του 2024 ο ομόλογος μου Υπουργός Υγείας του Ισραήλ μου έκανε δώρο αυτό το κάδρο, με τους ομήρους της Χαμάς στη Γάζα, από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Υποσχέθηκε ότι θα κοσμεί το γραφείο μου, έως ότου επιστρέψουν άπαντες, ζωντανοί ή νεκροί, στις οικογένειές τους. Σήμερα είναι λοιπόν η μεγάλη μέρα χαράς της επιστροφής τους. Χάρη στο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου οι όμηροι επιστρέφουν, η Χαμάς ηττήθηκε και το Ισραήλ αναπνέει πάλι ανακουφισμένο. Η ειρήνη έρχεται στην πολύπαθη αυτή περιοχή και όλοι προσευχόμαστε να διαρκέσει και να ζήσουν οι λαοί εκεί καλύτερες επιτέλους μέρες. We stand with Israel!»