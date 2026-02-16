Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει τη Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Την αρμόδια επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ενημερώνει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης αναφορικώς με το Έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία και τα αποτελέσματα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Η επιτροπή συνεδριάζει αυτή την ώρα κεκλεισμένων των θυρών με τον υπουργό Εξωτερικών να ενημερώνει την επιτροπή για όλες τις εξελίξεις και ακολούθως θα τεθούν ερωτήσεις από τους βουλευτές.

Σημειωτέον, πως στο κυριακάτικο διαδικτυακό «ραντεβού» του με τους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως οι υπαρκτές διαφορές με την Τουρκία μπορούν να συζητούνται χωρίς εντάσεις και με ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.

«Με τον πρόεδρο Ερντογάν είχαμε μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, για όσα μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και για όσα μας χωρίζουν. Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε. Σήμερα, όμως, μπορούμε να τις αναδεικνύουμε χωρίς εντάσεις, με ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση και σταθερή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο facebook.