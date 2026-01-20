Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άναψε το φυτίλι με μια ατάκα και οι «μνηστήρες»... περιμένουν

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας του ΝΒΑ, αυτή τη φορά όχι για κάποιο εντυπωσιακό triple-double, αλλά για τα σενάρια που τον θέλουν στο επίκεντρο μεγάλων ανταλλαγών. Όσο η σεζόν προχωρά και οι Μπακς καλούνται να διαχειριστούν απουσίες, αστάθεια και πίεση αποτελεσμάτων, οι ψίθυροι γύρω από το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ γίνονται ολοένα και πιο έντονοι.



Παρότι ο ίδιος έχει επιχειρήσει να ρίξει τους τόνους, ζητώντας από το περιβάλλον του να μείνει προσηλωμένο αποκλειστικά στο παρκέ, η πραγματικότητα στο ΝΒΑ σπάνια μένει σιωπηλή. Ωστόσο, με μια «ατάκα» του, έβαλε ξανά φωτιά και οι μνηστήρες περιμένουν στη γωνία.

Η «ατάκα» και οι τέσσερις μνηστήρες

Reuters

Μετά την 18η φετινή νίκη των Μπακς, ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση και είπε πως «δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στο Μιλγουόκι, είναι κάτι που το κοιτάω μέρα με την μέρα».



Αναφορικά με τη φημολογία που συνδέει το όνομά του με άλλες ομάδες της λίγκας, ο Αντετοκούνμπο υπήρξε ξεκάθαρος. Προς το παρόν, τον απασχολεί μονάχα η δουλειά και οι υποχρεώσεις του με τους Μπακς.



«Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Προσπαθώ απλώς να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, που είναι να βγαίνω στο γήπεδο, να αγωνίζομαι και να προσπαθώ να κερδίζω τους αγώνες», ξεκαθάρισε ο μεγάλος αστέρας του ΝΒΑ.



Θα πρέπει να τονίσουμε πως οι πληροφορίες από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού επισημαίνουν πως οι Νικς, οι Γουόριορς, οι Χιτ και οι Τίμπεργουλβς έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι μιας πιθανής ανταλλαγής για τον Greek Freak.