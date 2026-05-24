Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στο T-Center για τον μεγάλο τελικό της Euroleague

Το Final Four είναι πάντα μία εκδήλωση που μαζεύει «καλεσμένους» από όλες τις μπασκετικές Ηπείρους. Εφόσον αυτή τη χρονιά γίνεται στη χώρα μας δε θα μπορούσε να λείψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς, δίχως να έχει κάποιες αγωνιστικές υποχρεώσεις, δε θα μπορούσε να χάσει τον αποψινό μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Φέτος, ο Γιάννης έχει παρακολουθήσει στην Ελλάδα τόσο το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιώνιο στη Θεσσαλονίκη, όσο επίσης και αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα playoffs της EuroLeague. Το 2024, είχε παρακολουθήσει επίσης τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στο Βερολίνο, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης.