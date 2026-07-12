Ο Γιαννούλης «φρενάρει» την επιστροφή Πολάκη στην Κ.Ο. - «Δεν αποφασίζεται από την Κεντρική Επιτροπή»

Μια ημέρα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης, ξεκαθάρισε μέσω τoυ ΕΡΤNewsπως η τυχόν επανένταξη διαγραφέντος βουλευτή δεν μπορεί να αποφασιστεί από κανένα άλλο κομματικό όργανο πέραν του προέδρου και της ίδιας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Η απόφαση για την αλλαγή πλεύσης θα αποφασιστεί στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, είναι αποκλειστικό προνόμιο της κοινοβουλευτικής ομάδας το τι θα κάνει και όχι η Πολιτική Γραμματεία ή η Κεντρική Επιτροπή αλλά η επανένταξη του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα γίνει με διαταγές» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γιαννούλης στήριξε τον Σωκράτη Φάμελλου τονίζοντας πως είναι διαφορετικό θέμα η κριτική και άλλο η «αποδόμηση».

«Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας» είπε ο κ. Γιαννούλης εκφράζοντας ανοιχτά τον προβληματισμό του για την πορεία που θα έχει το κόμμα σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός αποφασίσει κάλπες το Φθινόπωρο.