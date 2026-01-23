«Ο Γιατρός»: Η μοιραία γυναίκα από το παρελθόν του Αντρέα εισβάλει στη ζωή του και του λέει τα πάντα

Μια νέα πραγματικότητα ανατρέπει τα πάντα. Τώρα οι μνήμες επιστρέφουν και όλα ανατρέπονται! Η ιστορία ολοκληρώνεται στα νέα επεισόδια της σειράς του ALPHA «Ο Γιατρός» που έρχονται τον Φεβρουάριο.

Ο Αντρέας (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) πίστεψε ότι το παρελθόν του χάθηκε για πάντα. Ότι οι μνήμες που έχασε δεν είχαν πια σημασία, ότι μπορούσε απλώς να προχωρήσει μπροστά. Μέχρι που μια γυναίκα επιστρέφει κατά τύχη στη ζωή του. Μια γυναίκα που μπορεί να είναι ο πραγματικός φόβος ή η μοναδική του αλήθεια. «Αν αυτή η γυναίκα ήταν ο λόγος που χώρισα με την Άννα, πρέπει να ήταν πολύ σημαντική για εμένα». Η φράση αυτή γίνεται σπίθα. Ποια είναι; Τι ρόλο έπαιξε στην καρδιά, στην καριέρα, στη ζωή του; Και το πιο τρομακτικό: τι μυστικά κουβαλάει για εκείνον και για τον άνθρωπο που κάποτε ήταν;

Αυτό που θυμάσαι ή θα σε σώσει, ή θα σε καταστρέψει

Άλλοι λένε πως δεν χρειάζεται να ψάξει πίσω, πως οι απαντήσεις για το παρόν βρίσκονται στο τώρα. Όμως ο ίδιος ξέρει την αλήθεια.

«Δε χρειάζεται να ψάξουμε το παρελθόν, για να βρούμε απαντήσεις στο παρόν. Εγώ πιστεύω ότι το παρελθόν μας είναι που κάνει τη διαφορά». Γιατί χωρίς μνήμη δεν γνωρίζεις ποιος είσαι. Και χωρίς ιστορία, δεν μπορείς να επιλέξεις το μέλλον σου.

Καθώς οι αναμνήσεις επιστρέφουν αποσπασματικά, ο Αντρέας δεν διεκδικεί απλώς τη χαμένη του ταυτότητα, διεκδικεί τη δύναμη να αλλάξει τη μοίρα του. Όμως η μνήμη έχει τίμημα. Γιατί αυτό που θυμάσαι μπορεί να σε σώσει, ή να σε καταστρέψει. «Οι αναμνήσεις σου θα ξαναγυρίσουν Αντρέα. Θα τις ξανακερδίσεις! Όλα θα τα ξανακερδίσεις». Η υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα. Και το παρελθόν χτυπάει την πόρτα πιο δυνατά από ποτέ!

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη και Δανάη Ομορεγκιέ.