Ο Γιώργος Χατζιδάκις απαντά στη «θύελλα»: «Η απαγόρευση δεν αφορούσε τον Μητσιά αλλά την εταιρεία»

Τη δική του απάντησε έδωσε ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, μετά την καταιγίδα αντιδράσεων που ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο για την καταγγελλόμενη απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του μεγάλου δημιουργού σε συναυλία του.

Ως αποτέλεσμα ο σπουδαίος τραγουδιστής απήγγειλε ενώπιον του κοινού αντί να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά», ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που τραγούδησε πρώτος ο Μανώλη Μητσιάς σε στίχους Νίκου Γκάτσου και μουσική Μάνου Χατζιδάκι.

Με δήλωσε που εξέδωσε, ο Γιώργος Χατζιδάκις τονίζει ότι η απαγόρευση εκτέλεσης έργων του πατέρα του «αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής» που διοργάνωσε «τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών» -στην οποία συμμετείχε ο Μανώλης Μητσιάς- και όχι τον ίδιο τον τραγουδιστή.

«Ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», επισημαίνει ο γιος και κληρονόμος του μεγάλου Έλληνα συνθέτη.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές για την κληρονόμο του Νίκου Γκάτσου, Αγαθή Δημητρούκα, η οποία συμμετέχει στη διοργάνωση της σειράς συναυλιών για το έργο του σπουδαίου στιχουργού και ποιητή και κατήγγειλε μέσω μικροφώνου την απαγόρευση εκτέλεσης τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι στη συναυλία.

«Αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο ‘θέαμα’», υπογραμμίζει ο Γιώργος Χατζιδάκις.

Μιλώντας στον FLASH, ο Μανώλης Μητσιάς δήλωσε ότι «μόνο με δικαστική απόφαση» θα σταματήσει να τραγουδά τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι.

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι

«Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα».

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες -ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα- είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα».