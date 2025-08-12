Ο Γιώργος Μασούρας πάει Σαουδική Αραβία, αλλά από τον Ολυμπιακό δεν θα φύγει ποτέ...

Η ζωή του ποδοσφαιριστή μοιάζει πολύ με την πορεία της μπάλας πάνω στο χορτάρι. Οσο κυλάει, κανείς δεν είναι βέβαιος για το που θα καταλήξει. Μέσα είναι το άουτ, το γκολ και το δοκάρι. Για τον Γιώργο Μασούρα, το αγόρι που ξεκίνησε να κλωτσάει το τόπι στα Κεχρινιά Αιτωλοακαρνανίας και την τοπική Ομόνοια πριν από καμιά 30αριά χρόνια, ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά εκείνος έμαθε καλά να ξεπερνά τα εμπόδια και να στέλνει τη στρογγυλή στο πλεκτό πολύ περισσότερες φορές απ’ όσοι κάποιοι νόμιζαν…

Από τα τσικό του Απόλλωνα και τον Ηλυσιακό, έφτασε αξιοποιώντας το ταλέντο και το κοφτερό του μυαλό, να εξελιχθεί σε έναν από τους αρχηγούς του Ολυμπιακού και να αναδειχθεί πέρα από πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ευρώπης, με την κατάκτηση του Conference League τον Μάη του 2024.

Στις 29 Μαΐου 2024, στην «OPAP Arena», ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία. Κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κέρδισε ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά το έπος της Εθνικής του 2004. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές αυτής της μαγικής διαδρομής ήταν και ο Γιώργος Μασούρας το αγόρι από τα Κεχρινιά που έγινε θρύλος.



Ο «Μασουρίνιο» στα 31 χρόνια του, από το 2019 στρατιώτης, αλλά και… στρατηγός στα πολύ δύσκολα, ετοιμάζεται να συναντήσει τον παλιόφιλο Κώστα Φορτούνη στην μικρή ελληνική παροικία που έχει δημιουργήσει ο Γιώργος Δώνης στην Αλ Καλίτζ, με διπλάσιες αποδοχές απ’ όσες προβλέπει το τελευταίο συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Ολυμπιακό το προηγούμενο καλοκαίρι.



Αν τελικά ακολουθήσει το δρομολόγιο για Σαουδική Αραβία, θα το κάνει έχοντας κατακτήσει ήδη έξι τρόπαια, ενώ δύο συνεχόμενες σεζόν αναδείχθηκε ποδοσφαιριστής της χρονιάς (2021, 2022). «Σήκωσε» τρία πρωταθλήματα, Κύπελλο, Conference League και Super Cup.



Όταν ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μασούρα από τον Πανιώνιο τον Ιανουάριο του 2019, λίγοι φαντάζονταν τι θα ακολουθούσε και πως μέχρι σήμερα θα εξελισσόταν σε έναν από τους πολυτιμότερους και συνάμα σε έναν από τους 20 κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

Έκανε σεφτέ στα γκολ στις 30 Ιανουαρίου 2019. Μόλις 27 ημέρες μετά την άφιξή του σκόραρε για πρώτη φορά με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ήταν σε νίκη 4-0 επί της ΑΕΛ και ήταν μόνο η αρχή. Αγαπημένα του… θύματα: Η ΑΕΛ κόντρα στην οποία πέτυχε 7 γκολ και ο Άρης που τον έχει… σημαδέψει ως αντίπαλος 6 γκολ.

Ως παίκτης του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πρωταθλητής τις περιόδους 2018-2019 (έπαιξε στο β’ μισό), 2019-2020, 2021-2022, ενώ είχε συμμετοχή και στο περσινό νταμπλ, καθώς ήταν ενεργό μέλος της ομάδας, μέχρι τον Γενάρη που μετακόμισε για ένα εξάμηνο στη Γερμανία και τη Μπόχουμ.

Είναι ένας παίκτης που «σπάει» τις άμυνες με την ταχύτητά του. Προτιμά να παίζει στο δεξιό φτερό, από όπου μπορεί να συγκλίνει και να απειλεί ακόμη και με το αριστερό του πόδι. Η αντοχή και η διάθεσή του να τρέχει και να παλεύει για 90 λεπτά τον έκαναν πολύτιμο εργαλείο για κάθε προπονητή.



Οι προπονητές και το νέο συμβόλαιο-παράσημο

Τον Ιούλιο του 2024, υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό που προβλέπει συνολικές αποδοχές 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Το συμβόλαιο αποτελεί και παράσημο της προσφοράς του και της αξίας του για την ομάδα του Πειραιά.



Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2023, παντρεύτηκε την αγαπημένη του σε έναν παραμυθένιο γάμο. Η οικογενειακή ευτυχία συνέπεσε με την αθλητική του ακμή.

Στα social media, ο διεθνής κυνηγός (51 παρουσίες με το εθνόσημο) συγκεντρώνει 84.000 followers, αριθμός που δείχνει την αγάπη των φιλάθλων για έναν παίκτη που έβαζε και βάλει πάντα το «εγώ« του κάτω από τα «θέλω» της ομάδας.



Ο Μασούρας έγινε αγαπητός στους οπαδούς του ποδοσφαίρου όχι μόνο για τα γκολ και τις γεμάτες εμφανίσεις του, αλλά και για τον σεμνό του χαρακτήρα. Δεν ήταν ποτέ «σταρ», δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα. Αντίθετα, δούλευε σκληρά και σεβόταν τη φανέλα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι προπονητές που συνεργάστηκαν μαζί του στηρίχθηκαν πάνω του.



Ο Πέδρο Μαρτίνς τον έκανε βασικό και τον εμπιστεύτηκε, ο Μίτσελ τον είχε πάντα στο πλάνο, για τον Μεντιλίμπαρ ήταν βασικό γρανάζι στην πορεία προς την κατάκτηση του Conference, o Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον έχει μόνιμα μέσα στις βασικές επιλογές της Εθνικής ομάδας.



Όταν θα γραφεί η ιστορία του Ολυμπιακού της δεκαετίας 2020, το όνομα του Γιώργου Μασούρα θα είναι σε αρκετές σελίδες. Όχι ως superstar, αλλά ως ο αξιόπιστος στρατιώτης που ήταν πάντα εκεί όταν χρειαζόταν.

Όπου κι αν τον βρει η επόμενη μέρα, η καρδιά του θα είναι πάντα κόκκινη. Ο Ολυμπιακός δεν είναι απλά η ομάδα που τον έκανε γνωστό. Είναι η ομάδα που αγαπούσε από παιδί και μαζί της έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της ποδοσφαιρικής ζωής του. Κάθε βήμα του ήταν μια μάχη. Κάθε γκολ του ήταν νίκη όχι μόνο για την ομάδα, αλλά και για το όνειρό του.



Σήμερα, όταν κοιτάζει πίσω στα έξι χρόνια που πέρασαν, ξέρει ότι άφησε το στίγμα του στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού είχε πει:

«Ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, πραγματοποίησα ένα όνειρο από παιδί και θα δώσω την ψυχή μου για αυτή την ομάδα.».



Οι κορυφαίες στιγμές στο γήπεδο



Πρώτο γκολ: Στις 30 Ιανουαρίου 2019, πέτυχε το ντεμπούτο του με γκολ στην κούπα εναντίον της ΑΕΛ (4-0).

Αξέχαστο ντέρμπι: Στις 16 Μαΐου 2021, με δύο γκολ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (1-4), έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει δύο φορές τόσο γρήγορα σε ντέρμπι (7', 12')

Κορυφαία σεζόν: Το 2020-21 ήταν η καλύτερή του χρονιά—15 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην Ευρώπη: Στον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ στην Τουρκία η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 3-0 και ο Μασούρας σημείωσε δύο γκολ και μία ασίστ, κατακτώντας τον τίτλο του MVP της εβδομάδας στο Europa League



Έφτασε τα 200 παιχνίδια στο ματς απέναντι στην ΑΕΚ (1-3) στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες στην «OPAP Arena» για το πρωτάθλημα, ξεπέρασε τις 300 παρουσίες στη Super League. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έγινε ο 158ος παίκτης που φτάνει 300 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ενώ μπήκε στους 20 κορυφαίους σκόρερ της ομάδας με 55 γκολ!

Μετά από ένα μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη είχε πει: «Ήθελα να σκοράρω σε μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του Ολυμπιακού… Πλέον αυτές οι βραδιές είναι πολλές».

Μετράει συνολικά 279 αγώνες, 57 γκολ σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις και 32 ασίστ.

Στην ιστορική σεζόν 2023–24 αγωνίστηκε 32 φορές, πέτυχε 7 γκολ, έκανε 5 ασίστ και είχε 104 προσπάθειες στην επίθεση. Πέρυσι είχε 17 ματς, ένα γκολ και δύο ασίστ με την ερυθρόλευκη, αλλά και 14 συμμετοχές στη Γερμανία με τη Μπόχουμ (τα 2 γκολ κόντρα στη Ντόρτμουντ σε διάστημα τριών λεπτών δεν έχουν προηγούμενο)!



Όταν ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης τον Μάη του 2024 δήλωσε:

«Δεν έχω λόγια. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Το πετύχαμε μαζί. Ήμουν σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε, παλέψαμε και τα καταφέραμε στο τέλος. Τώρα είμαστε κομμάτι της ελίτ της Ευρώπης και έχουμε μεγαλύτερες ευθύνες. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο.»



Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε την ιστορική ασίστ στον εκτός έδρας αγώνα με την Αρσεναλ που έδωσε σημαντική πρόκριση στον Ολυμπιακό (27 Φεβρουαρίου 2020). Μπήκε αλλαγή και έδωσε την ασίστ για το νικητήριο γκολ του Ελ Αραμπί στο 119’ της παράτασης!



Μετά την πρόκριση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για το Conference League, με τον Τζολάκη να κατεβάζει τα ρολά στη διαδικασία των πέναλτι, είπε συγκινημένος:

«Ήταν για όλα αυτά τα χαμένα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη στο 90’. Για τον Τζέραρντ, το Ριαθόρ, τη Γιουβέντους, τη Μέταλιστ, τη Γουλβς». To be continued...