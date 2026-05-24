Ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε το δικό του «ερυθρόλευκο» μήνυμα ενόψει τελικού

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για τον αποψινό τελικό της EuroLeague, μαζί με το νέο του τραγούδι «Επιπτώσεις».

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε (24/5) στις 21:00 το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague, στον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 της Αθήνας.

Ο καλλιτέχνης από την πλευρά του εμφανίστηκε με «ερυθρόλευκη» εμφάνιση και έγραψε κάτω από το σχετικό βίντεο, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης: «Αα Ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με την Real για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ-Euroleague. Εύχομαι επιτυχία. Γ@@@τε τους».

Η σχετική ανάρτηση