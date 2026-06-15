Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ καταδικάστηκε για βιασμό σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση

Η υπόθεση που επί μήνες δοκίμαζε τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας κατέληξε σε βαριά καταδίκη. Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ, καταδικάστηκε από δικαστήριο του Όσλο σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες βιασμού, για κακοποίηση και για σειρά άλλων αδικημάτων.

Ο 29χρονος, ο οποίος δεν έχει βασιλικό τίτλο ούτε επίσημα καθήκοντα, αλλά μεγάλωσε μέσα στο περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας μετά τον γάμο της μητέρας του με τον διάδοχο του θρόνου, Χάακον, είχε αρνηθεί τις πιο σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ορισμένα μικρότερα αδικήματα. Σύμφωνα με το Reuters, το δικαστήριο τον αθώωσε για δύο άλλες κατηγορίες βιασμού, ενώ ο ίδιος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή επτά ετών και επτά μηνών, όμως το δικαστήριο επέβαλε τελικά ποινή τεσσάρων ετών. Η απόφαση κλείνει σε πρώτο βαθμό μια δίκη που συντάραξε τη Νορβηγία.

Μια δίκη που κράτησε εβδομάδες



Η δίκη του Χόιμπι διήρκεσε εβδομάδες και περιλάμβανε μαρτυρίες πολλών γυναικών, ψηφιακά στοιχεία, μηνύματα, εικόνες και βίντεο από το κινητό του. Οι κατηγορίες αφορούσαν συνολικά 40 αδικήματα, ανάμεσά τους τέσσερις κατηγορίες βιασμού, βία, απειλές, παραβιάσεις περιοριστικών όρων, αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και τροχαίες παραβάσεις.

Το Associated Press μετέδωσε ότι οι κατηγορίες για βιασμό αφορούσαν τέσσερις διαφορετικές γυναίκες και περιστατικά που φέρονταν να έγιναν από το 2018 έως το 2024. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την κατηγορία, οι γυναίκες κοιμούνταν ή ήταν σε κατάσταση που δεν τους επέτρεπε να αντιδράσουν.

Ο Χόιμπι αρνήθηκε τις κατηγορίες βιασμού και αμφισβήτησε βασικά στοιχεία άλλων κατηγοριών. Η υπεράσπισή του είχε ζητήσει την αθώωσή του από τις κατηγορίες βιασμού και ποινή που δεν θα ξεπερνούσε τους 18 μήνες για τα αδικήματα που είχε παραδεχθεί.

Ο «θνητός» που μεγάλωσε στο παλάτι

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι είναι γιος της Μέτε-Μάριτ από σχέση πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον. Όταν η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον διάδοχο του νορβηγικού θρόνου το 2001, ο Χόιμπι εντάχθηκε στην καθημερινότητα της βασιλικής οικογένειας, χωρίς όμως να αποκτήσει τίτλο, δικαίωμα διαδοχής ή θεσμικό ρόλο.

Αυτό ακριβώς έκανε την υπόθεση ακόμη πιο φορτισμένη. Τυπικά, ο Χόιμπι είναι ιδιώτης. Συμβολικά, όμως, είναι ένα πρόσωπο που έχει συνδεθεί με την εικόνα της μελλοντικής βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας. Μεγάλωσε δίπλα στον μελλοντικό βασιλιά, εμφανίστηκε στο παρελθόν σε βασιλικές οικογενειακές στιγμές και για χρόνια αντιμετωπιζόταν από τα media ως το παιδί που βρισκόταν κοντά στον θρόνο, χωρίς να ανήκει θεσμικά σε αυτόν.

Η υπόθεση έφερε τη μοναρχία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το παλάτι είχε αποφύγει να σχολιάσει την ουσία της δίκης, παραπέμποντας στη Δικαιοσύνη. Από την πρώτη στιγμή, οι νορβηγικές αρχές υπογράμμισαν ότι η συγγένεια του κατηγορουμένου με τη βασιλική οικογένεια δεν θα έπρεπε να παίξει κανέναν ρόλο: ούτε να τον επιβαρύνει ούτε να τον προστατεύσει.

Η βαριά σκιά πάνω από τη βασιλική οικογένεια

Η υπόθεση Χόιμπι ήρθε σε μια περίοδο ήδη δύσκολη για τη Μέτε-Μάριτ και τη νορβηγική βασιλική οικογένεια. Η πριγκίπισσα διάδοχος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς πάσχει από πνευμονική ίνωση, ενώ η επιδείνωση της κατάστασής της είχε βρεθεί ακόμη και στο επίκεντρο νομικών επιχειρημάτων για το αν ο γιος της θα μπορούσε να αποφυλακιστεί προσωρινά πριν από την έκδοση της απόφασης.

Τα αιτήματα προσωρινής αποφυλάκισης δεν έγιναν τελικά δεκτά από τα ανώτερα δικαστήρια, με τον Χόιμπι να παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της απόφασης.

Για τη Νορβηγία, μια χώρα όπου η μοναρχία διατηρεί παραδοσιακά υψηλή δημοτικότητα, η υπόθεση λειτούργησε σαν ρήγμα στην εικόνα σταθερότητας και χαμηλών τόνων που συνοδεύει τη βασιλική οικογένεια.

Η καταδίκη σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση δεν είναι απαραίτητα το τέλος της υπόθεσης, καθώς ο Χόιμπι μπορεί να ασκήσει έφεση. Ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου του Όσλο αποτελεί ήδη ένα κομβικό σημείο σε μια υπόθεση που απασχόλησε όχι μόνο τα νορβηγικά, αλλά και τα διεθνή μέσα.