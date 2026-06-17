Ο Γκας Μπιλιράκης καταδικάζει τον αντισημιτισμό και καλεί σε ξεκάθαρη στάση απέναντι στο μίσος

Ο Ελληνοαμερικάνος βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία στο Κογκρέσο, επανέλαβε την ισχυρή στήριξή του προς το Ισραήλ και την εβραϊκή κοινότητα, με αφορμή εκδήλωση στην Ουάσιγκτον για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ.

Ο κ. Μπιλιράκης χαρακτήρισε το Ισραήλ ως τον σημαντικότερο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές δημοκρατικές αξίες και συνεργάζονται στενά απέναντι στις απειλές κατά της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την αύξηση των αντισημιτικών φαινομένων τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικοί και κοινωνικοί ηγέτες οφείλουν να καταδικάζουν ξεκάθαρα κάθε μορφή μίσους και μισαλλοδοξίας.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία ο αντισημιτισμός αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, είναι πιο σημαντικό από ποτέ οι ηγέτες να μιλούν με σαφήνεια και να ενεργούν αποφασιστικά απέναντι στο μίσος. Η σιωπή απέναντι στη μισαλλοδοξία ενθαρρύνει όσους επιδιώκουν να διχάσουν τις κοινότητες και να υπονομεύσουν τις αξίες της ελευθερίας και του αμοιβαίου σεβασμού», δήλωσε. Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατες αποφάσεις που, όπως είπε, έδωσαν δημόσιο βήμα σε πρόσωπα τα οποία στο παρελθόν έχουν προωθήσει αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας ή έχουν χρησιμοποιήσει ρητορική μίσους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες επιλογές στέλνουν λανθασμένα μηνύματα προς την κοινωνία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.

«Ο αντισημιτισμός δεν πρέπει να κανονικοποιείται»

«Δεν υπάρχει καμία θέση για τέτοιου είδους συμπεριφορές και δηλώσεις σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο αντισημιτισμός δεν πρέπει ποτέ να κανονικοποιείται, να δικαιολογείται ή να αγνοείται», τόνισε. Κλείνοντας, ο Μπιλιράκης κάλεσε τους τοπικούς και εθνικούς ηγέτες να σταθούν ενωμένοι απέναντι στον αντισημιτισμό και κάθε μορφή θρησκευτικού μίσους, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του προς την εβραϊκή κοινότητα και το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και να υπερασπίζεται την ασφάλειά του.

«Τώρα είναι η ώρα της ηθικής σαφήνειας. Πρέπει να απορρίψουμε τον αντισημιτισμό όπου κι αν εμφανίζεται και να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας στις αρχές της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς όλους τους ανθρώπους», κατέληξε.