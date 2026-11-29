Η Λάτσιο συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη Serie A, καθώς επικράτησε με 2-1 της Τορίνο εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας χωρίς να έχει γνωρίσει ακόμη την ήττα (11 νίκες, 2 ισοπαλίες).

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τζενάρο Γκατούζο δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εικόνα και τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του. Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους είχαν αμφισβητήσει την ομάδα και τον ίδιο κατά το ξεκίνημα της σεζόν.

Ξεχωριστή θέση στις δηλώσεις του Ιταλού προπονητή είχε ο Χρήστος Μανδάς. Ο Γκατούζο αναφέρθηκε στην απόφασή του να επιδιώξει την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα στη Ρώμη το περασμένο καλοκαίρι, μετά το διάστημα που πέρασε στην Μπόρνμουθ, όπου δεν κατάφερε να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο τεχνικός της Λάτσιο αποκάλυψε πως επέμεινε στην επιστροφή του, καθώς θεωρούσε ότι ο Μανδάς χρειαζόταν ένα περιβάλλον που θα του προσέφερε σταθερότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η πρόοδος του διεθνούς γκολκίπερ αποτελεί προϊόν της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της ταπεινότητάς του.

Οι δηλώσεις του Τζενάρο Γκατούζο για τον Χρήστο Μανδά:

«Ουδείς θυμάται ότι ο Mανδάς έφυγε από τη Λάτσιο την περασμένη σεζόν χωρίς να παίξει ούτε ένα λεπτό, ενώ η Μπόρνμουθ έχασε πολύ λίγα παιχνίδια. Ξέρετε τι έκανα αυτό το καλοκαίρι, τον ήθελα πάση θυσία επειδή χρειαζόταν ηρεμία και πήρα μια ξεκάθαρη απόφαση.

Μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ιταλίας υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες, αλλά πάντα πίστευα σε αυτόν. Είναι απίστευτα πεινασμένος και ταπεινός και όλα όσα πετυχαίνει είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς του.

Προπονείται σαν μουλάρι, και πάντα πρόθυμος να μάθει. Όταν ένας παίκτης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, όλα γίνονται πιο εύκολα. Σήμερα, είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στη Serie A, και η τιμή ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν».