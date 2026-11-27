Ένα από τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά μυστήρια του 19ου αιώνα φαίνεται να βρίσκει τη λύση του και αυτήν τη φορά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σχεδόν 175 χρόνια μετά τον θάνατο του Νικολάι Γκόγκολ, ένα ρωσικό μοντέλο AI επιχείρησε να δώσει συνέχεια στο ανολοκλήρωτο αριστούργημά του «Νεκρές Ψυχές», ανασυνθέτοντας τη δική του εκδοχή του δεύτερου τόμου, τα χειρόγραφα του οποίου ο ίδιος ο συγγραφέας είχε ρίξει στη φωτιά λίγο πριν πεθάνει.

Το εγχείρημα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στη Ρωσία, με ορισμένους αναγνώστες να υποδέχονται με ενθουσιασμό τη δυνατότητα να μάθουν πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί η ιστορία του Τσιτσικόφ και άλλους να αμφισβητούν αν μια μηχανή μπορεί πραγματικά να αναπαράγει τη λογοτεχνική ιδιοφυΐα ενός μεγάλου δημιουργού.

Το νέο βιβλίο φέρει τον τίτλο «Dead Souls: Revival» («Νεκρές Ψυχές: Αναγέννηση») και δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή του GigaChat, ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από τον ρωσικό όμιλο Sber.

Το χειρόγραφο που έγινε στάχτη λίγο πριν από τον θάνατο του Γκόγκολ

Η ιστορία πίσω από το εγχείρημα είναι σχεδόν τόσο δραματική όσο και η ίδια η λογοτεχνία του Γκόγκολ.

Ο Νικολάι Γκόγκολ, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 19ου αιώνα, είχε σχεδιάσει τις «Νεκρές Ψυχές» ως ένα έργο τριών τόμων. Το πρώτο μέρος κυκλοφόρησε το 1842 και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα αριστουργήματα της ρωσικής λογοτεχνίας, χάρη στη σατιρική ματιά του συγγραφέα πάνω στην κοινωνία, τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία και την ανθρώπινη απληστία.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήρθε ποτέ με τη μορφή που είχε οραματιστεί ο δημιουργός της.

Ο Γκόγκολ βασανιζόταν από δημιουργικές και πνευματικές αμφιβολίες, ενώ δεν ήταν ικανοποιημένος από την πορεία του έργου. Το 1845 είχε ήδη καταστρέψει μια προηγούμενη εκδοχή του δεύτερου τόμου. Συνέχισε, όμως, να εργάζεται πάνω στη συνέχεια για χρόνια.

Τον Φεβρουάριο του 1852, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατό του, έκαψε ξανά μεγάλο μέρος του χειρογράφου. Η καταστροφή αυτή στέρησε από τη λογοτεχνία ένα έργο που θα μπορούσε να ολοκληρώσει μία από τις πιο φιλόδοξες αφηγηματικές συνθέσεις της εποχής.

Από το αρχικό υλικό διασώθηκαν μόνο αποσπάσματα και ημιτελή κεφάλαια. Ο τρίτος τόμος δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Γιατί οι «Νεκρές Ψυχές» έγιναν αριστούργημα

Στο επίκεντρο του βιβλίου βρίσκεται ο Πάβελ Ιβάνοβιτς Τσιτσικόφ, ένας επιτήδειος απατεώνας που ταξιδεύει στη ρωσική επαρχία και αγοράζει από γαιοκτήμονες τις λεγόμενες «νεκρές ψυχές».

Πρόκειται για δουλοπάροικους που έχουν πεθάνει, αλλά εξακολουθούν να εμφανίζονται καταγεγραμμένοι στα επίσημα μητρώα ως ιδιοκτησία των γαιοκτημόνων. Ο Τσιτσικόφ εκμεταλλεύεται αυτό το παράδοξο του συστήματος, αγοράζοντας τα ονόματά τους για να αποκτήσει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Μέσα από τις περιπέτειές του, ο Γκόγκολ δημιουργεί μια ολόκληρη πινακοθήκη χαρακτήρων, αποκαλύπτοντας με σαρκασμό τις παθογένειες της ρωσικής κοινωνίας.

Το αρχικό σχέδιο ήταν ακόμη πιο φιλόδοξο. Ο συγγραφέας ήθελε στους επόμενους τόμους να παρουσιάσει τη σταδιακή ηθική αναγέννηση του πρωταγωνιστή, μετατρέποντας την ιστορία από μια σκοτεινή κοινωνική σάτιρα σε μια πορεία λύτρωσης.

Ακριβώς αυτήν τη συνέχεια επιχείρησε να φανταστεί τώρα η τεχνητή νοημοσύνη.

Τέσσερις μήνες δουλειάς για να πλησιάσει το ύφος του μεγάλου συγγραφέα

Το εγχείρημα δεν βασίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή κειμένου από έναν αλγόριθμο. Στην ανάπτυξή του συμμετείχαν γλωσσολόγοι, μηχανικοί και ιστορικοί, ενώ επικεφαλής της προσπάθειας ήταν ο Βλαντισλάβ Οτροσένκο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters, χρειάστηκαν περίπου τέσσερις μήνες ώστε το μοντέλο να διαμορφώσει ένα λογοτεχνικό ύφος που να προσεγγίζει εκείνο του Γκόγκολ.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίθηκε πολύ καλά τόσο στην καλλιτεχνική πλευρά του εγχειρήματος όσο και στην εξέλιξη της πλοκής.

Χαρακτήρισε μάλιστα το βιβλίο ένα πρωτόγνωρο πείραμα, υποστηρίζοντας ότι το ενδιαφέρον των αναγνωστών είναι ήδη μεγάλο.

Το ζητούμενο, πάντως, δεν ήταν να παρουσιαστεί το νέο κείμενο ως αυθεντικό χειρόγραφο του Γκόγκολ, αλλά ως μια σύγχρονη δημιουργική απόπειρα να φανταστούμε την πορεία που θα μπορούσε να είχε πάρει το έργο του.

«Δεν μπορεί μια μηχανή να γνωρίζει τι θα έγραφε ο Γκόγκολ»

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσε η έκδοση, οι αντιδράσεις απέχουν πολύ από το να είναι ομόφωνες. Ορισμένοι αναγνώστες θεωρούν ότι το βιβλίο προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να επιστρέψουν στον κόσμο των «Νεκρών Ψυχών» και να δουν μια πιθανή κατάληξη των περιπετειών του Τσιτσικόφ.

Άλλοι, ωστόσο, αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την προσπάθεια. Επισκέπτρια του Μουσείου Γκόγκολ στη Μόσχα δήλωσε στο Reuters ότι δεν πιστεύει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπληρώσει αυτό που χάθηκε και ότι δεν επιθυμεί καν να διαβάσει το νέο βιβλίο.

Ακόμη πιο ουσιαστική είναι η ένσταση του ειδικού στον Γκόγκολ, Αρτιόμ Νικίτιν. Όπως επισήμανε, το γεγονός ότι γνωρίζουμε τη γλώσσα, το ύφος και τις αφηγηματικές επιλογές ενός συγγραφέα δεν σημαίνει ότι μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα έγραφε στη συνέχεια.

«Ένα λογοτεχνικό έργο δεν προκύπτει αυτόματα από όλα όσα έχει δημιουργήσει προηγουμένως ένας συγγραφέας», είναι το βασικό επιχείρημά του.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη διεκδικεί θέση στη λογοτεχνία

Η υπόθεση του Γκόγκολ ξεπερνά τα όρια μιας εκδοτικής πρωτοτυπίας. Ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι σημαίνει συγγραφική δημιουργία σε μια εποχή όπου οι μηχανές μπορούν να παράγουν κείμενα που προσεγγίζουν το ύφος σπουδαίων λογοτεχνών.

Η τεχνολογία μπορεί να ανασυνθέσει το ύφος ενός δημιουργού, να επεξεργαστεί το έργο του και να προτείνει μια πιθανή συνέχεια. Δεν μπορεί, όμως, να αποδείξει ότι αυτή η συνέχεια θα ήταν εκείνη που θα επέλεγε ο ίδιος.

Οι «Νεκρές Ψυχές» παραμένουν, επομένως, ένα ανολοκλήρωτο έργο. Η νέα εκδοχή δεν αλλάζει την ιστορία της λογοτεχνίας ούτε επιστρέφει το χαμένο χειρόγραφο. Προσθέτει, όμως, ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Reuters