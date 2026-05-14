Ο Γουόκαπ κατέταξε τους προηγούμενους 10 κατακτητές της Euroleague - Τελευταίος ο Παναθηναϊκός

Η Euroleague έβαλε τον Τόμας Γουόκαπ μπροστά σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο challenge, ζητώντας του να κατατάξει τις πρωταθλήτριες ομάδες της τελευταίας δεκαετίας από τη χειρότερη μέχρι την καλύτερη.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε στη διάθεσή του δέκα θέσεις και άρχισε να τοποθετεί μία προς μία τις ομάδες που κατέκτησαν τη Euroleague τα προηγούμενα χρόνια, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις με τις επιλογές του.

Η μεγαλύτερη συζήτηση δημιουργήθηκε όταν έφτασε στον Παναθηναϊκό του 2024, τον οποίο τοποθέτησε στην τελευταία θέση της λίστας του, θεωρώντας τον ως την πιο αδύναμη πρωταθλήτρια ομάδα της δεκαετίας.

Στην κορυφή της κατάταξής του, ο Γουόκαπ επέλεξε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη από το 2019, η οποία είχε κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ανατολού Εφές του Εργκίν Αταμάν.

Στη δεύτερη θέση έβαλε τη Ρεάλ Μαδρίτης του Πάμπλο Λάσο από το 2018, όταν οι Μαδριλένοι είχαν επικρατήσει στον τελικό της Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Φενέρμπαχτσε του 2017, η οποία είχε κατακτήσει τη Euroleague απέναντι στους Πεαιραιώτες, πανηγυρίζοντας τότε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της.

Οι επιλογές του Γουόκαπ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και μεγάλη συζήτηση στα social media, κυρίως λόγω της χαμηλής θέσης που έδωσε στον Παναθηναϊκό, με αρκετούς φιλάθλους να διαφωνούν έντονα με την αξιολόγησή του.