Ο Γουόρντ έλαμψε με μαγικό τριπλ-νταμπλ και ο «ελλιπής» Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από τη Ρόδο (85-98)

O Ολυμπιακός αν και αγωνίστηκε χωρίς πλέιμεικερ κέρδισε σχετικά άνετα τον Κολοσσό στη Ρόδο με 98-85 για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από ένταση και την αποβολή του Βεζένκοφ μετά από έντονο καβγά με τον Πετρόπουλο!

Πλέον οι Πρωταθλητές Ελλάδας μετρούν 15/15 στην κανονική περίοδο και παραμένουν πρώτοι και αήττητοι στην κατάταξη, ενώ οι Ροδίτες του Άρη Λυκογιάννη με ρεκόρ 4-11 βρίσκονται στην προτελευταία θέση.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία έπαιξε χωρίς Ουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Μιλουτίνοφ και ΜακΚίσικ, ήταν ο Γουόρντ με ένα ιστορικό triple double με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ και ο Χολ με 16 πόντους.

Από την πλευρά του Κολοσσού προσπάθησαν ο Ραντλ με 26 πόντους και ο Μακ με 17 πόντους.

Επόμενη αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ (29/1, 21:15) για την Ευρωλίγκα, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου θα παίξει για το Κύπελλο με τον Ηρακλή (28/1).

Ο τρομερός Κολοσσός γύρισε από το -11 και προηγήθηκε στο ημίχρονο!

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός μπήκε συγκεντρωμένος και παίζοντας σκληρά προηγήθηκε με 11-4 (στο 5') χάρη σε 6 πόντους του Βεζένκοφ.

Οι Ροδίτες πίεζαν όσο μπορούσαν αμυντικά και μείωσαν σε 14-11 με τρίποντο του Ραντλ (στο 7'), όμως οι Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ διατηρούσαν το «κόκκινο» προβάδισμα (20-14 στο 8').

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τρίποντο του Ντόρσεϊ για το 27-16, ο οποίος σκόραρε 8 πόντους μέσα σε λίγα λεπτά και τον Βεζένκοφ να έχει ήδη 12 με 4/5 σουτ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Κολοσσός ήταν εξαιρετικός και με επιμέρους 12-5 και 3/4 τρίποντα μείωσε σε 32-28 (στο 14') και τον Ραντλ να έχει 8 πόντους.

Oι Πειραιώτες ήταν κακοί αμυντικά σε αυτό το διάστημα και παράλληλα έκαναν και εύκολα λάθη και η διαφορά μειώθηκε ακόμα περισσότερο (37-36 στο 17') με το επιμέρους να έχει φτάσει το 20-10.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε αρχικά με τον Καλαϊτζάκη να ισοφαρίζει σε 41-41 (στο 19') μετά από νέο λάθος του Φουρνιέ και τον Μακ να δίνει στον Κολοσσό το πρώτο του προβάδισμα με buzzer beater τρίποντο (46-43), αφού οι Πειραιώτες χάρισαν με ένα ακόμα λάθος την τελευταία κατοχή τους!

Το «καθάρισε» με Γουόρντ - Χολ ο Ολυμπιακός σε ματς με μεγάλη ένταση!

Το δεύτερο ημίχρονο στη Ρόδο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να είναι ξεκάθαρα πιο σοβαρός και με γρήγορο σερί 6-0 να προηγείται ξανά με 49-46 (στο 22') και τον Βεζένκοφ να μετράει 16 πόντους.

Με τον Χολ να έχει βρει ρυθμό και να τελειώνει φάσεις οι Πειραιώτες πήγαν και στο +5 (58-53 στο 24') με τον Κολοσσό να παραμένει ανταγωνιστικός, όμως οι Γουόρντ - Χολ και η αύξηση της έντασης από τους φιλοξενούμενους έφεραν επιμέρους 9-4 και τη διαφορά στο +10 (67-57 στο 27').

Η τρίτη περίοδος έκλεισε με 77-63 και με τους Πειραιώτες να σκοράρουν 34 πόντους με τον Βεζένκοφ να κυριαρχεί απόλυτα με 23 πόντους και να οδηγεί την ομάδα του εκ του ασφαλούς.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο το παιχνίδι διακόπηκε για αρκετά λεπτά μετά από έντονο καβγά ανάμεσα σε Πετρόπουλο και Βεζένκοφ με τον Βούλγαρο φόργουορντ να αποβάλλεται!

Ο Κολοσσός με τον εκπληκτικό Ραντλ (26π) προσπαθούσε να μειώσει και πίεζε όσο μπορούσε το σκορ διαμορφώθηκε σε 80-71 στο 34ο λεπτό με τον Ντόρσεϊ να κάνει λάθη και τον Φουρνιέ να έχει 4 φάουλ.

Ο Χολ που έπαιζε και για τον τραυματία Τζόουνς και ο Λαρεντζάκης με μικρό σερί 4-0 επανέφεραν τη διψήφια διαφορά (84-71) και έχρισαν μεγάλο φαβορί τον Ολυμπιακό για τη νίκη πέντε λεπτά πριν το τέλος.

Νίκολς και Μακ προσπαθούσαν να δώσουν... ζωή στο ματς, όμως ο εξαιρετικός Γουόρντ πρόσφερε προβάδισμα «ασφαλείας» (88-78 στο 38') στην ομάδα του.

Τελικά ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το διπλό στη Ρόδο με 98-85, αφού τίποτα δεν άλλαξε στο φινάλε

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 46-43, 63-77, 85-98

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Ραντλ, Μακ, Νίκολς, Γκαλβανίνι, Ακίν, Γκούντγουϊν, Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μπουρνελές, Χολ, Τζόουνς.

Πηγή: Athletiko