Ο Γράμμος αποκαλύπτεται: Η πλούσια ιστορία και το μυστικό της φύσης στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Μεγάλο οδοιπορικό του anagnostis.org

Η δημοσιογραφική αποστολή στον Γράμμο δεν ήταν μια τυπική εκδρομή. Ήταν ένα οδοιπορικό μνήμης και γνώσης, μια συνειδητή απόφαση του anagnostis.org να βρεθεί στον πιο «πληγωμένο» και ταυτόχρονα πιο ευλογημένο τόπο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, το οποίο λειτουργεί ως ζωντανός θεσμός του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.453 μέτρων, στα Λιβάδια Κοτύλης της Καστοριάς.

Αυτός ο τόπος, όπου η φύση συναντά τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία, ειδικά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου, είναι ένα πεδίο όπου η οδύνη του παρελθόντος δίνει τη θέση της στην ελπίδα για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα για το οδοιπορικό του anagnostis.org από την καρδιά της Πελοποννήσου στην κορυφή της σύγχρονης ελληνικής μνήμης