Ελλάδα Local News Πελοπόννησος

Ο Γράμμος αποκαλύπτεται: Η πλούσια ιστορία και το μυστικό της φύσης στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Μεγάλο οδοιπορικό του anagnostis.org

Από την καρδιά της Πελοποννήσου στην κορυφή της σύγχρονης ελληνικής μνήμης. Αποκλειστικό φωτογραφικό αφιέρωμα.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η δημοσιογραφική αποστολή στον Γράμμο δεν ήταν μια τυπική εκδρομή. Ήταν ένα οδοιπορικό μνήμης και γνώσης, μια συνειδητή απόφαση του anagnostis.org να βρεθεί στον πιο «πληγωμένο» και ταυτόχρονα πιο ευλογημένο τόπο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, το οποίο λειτουργεί ως ζωντανός θεσμός του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.453 μέτρων, στα Λιβάδια Κοτύλης της Καστοριάς.

Αυτός ο τόπος, όπου η φύση συναντά τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία, ειδικά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου, είναι ένα πεδίο όπου η οδύνη του παρελθόντος δίνει τη θέση της στην ελπίδα για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα για το οδοιπορικό του anagnostis.org από την καρδιά της Πελοποννήσου στην κορυφή της σύγχρονης ελληνικής μνήμης

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Local News Πελοπόννησος

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader