Ο ιερέας «DJ Priest» ξεσήκωσε το Μπουένος Άιρες με rave πάρτι αφιερωμένο στον πάπα Φραγκίσκο

Ξεσήκωσε τα πλήθη του Μπουένος Άιρες για ακόμη μια φορά ο διάσημος ιερέας Γκιγιέρμε Πεισότο, γνωστός και ως «DJ Priest», αφού στην πρώτη επέτειο από τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου έδωσε μια μεγάλη rave συναυλία η οποία προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ο ιερέας εμφανίστηκε στη σκηνή με τζιν, κληρικό γιακά και ροζάριο στον καρπό του για να παίξει ηλεκτρονική μουσική με τις techno εκδοχές του soundtrack του «Super Mario» και του «Ameno», του κλασικού τραγουδιού της δεκαετίας του 1990 που μιμείται τη Γρηγοριανή ψαλμωδία, να αναμιγνύονται με αποσπάσματα από ομιλίες του Φραγκίσκου στην Plaza de Mayo, την πολιτική καρδιά της Αργεντινής, η οποία είχε μετατραπεί σε καθολική γιορτή.

Από τα decks, ο Πεισότο εμφανίστηκε στο εντυπωσιακό σόου με φώτα λέιζερ, με φόντο τον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό του Μπουένος Άιρες και την Κάσα Ροσάδα, την έδρα της κυβέρνησης της Αργεντινής.

Ο Πεισότο δήλωσε στο AFP ότι στόχος της εκδήλωσης ήταν «να αφήσει τη μουσική να αγγίξει τις καρδιές τόσο βαθιά, ώστε οι νέοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους με την επιθυμία να αλλάξουν τον κόσμο».

Στη σκηνή, ένας φωτισμένος σταυρός κρεμόταν πάνω από τον Peixoto, ενώ σε μια από τις οθόνες εμφανίστηκε ένα μεγάλο λευκό περιστέρι να κουνά τα φτερά του, ως σύμβολο του Αγίου Πνεύματος.

Πολλοί άνθρωποι στο πλήθος φορούσαν φωτοστέφανα με λευκά φώτα, τα οποία πωλούνταν από πλανόδιους πωλητές για λιγότερο από 10 δολάρια.

Η συναυλία ξεκίνησε με ένα ηχητικό απόσπασμα του Φραγκίσκου να λέει: «Η Εκκλησία δεν είναι ΜΚΟ». Αργότερα, ο 52χρονος Πορτογάλος ιερέας επανέλαβε το συχνό κάλεσμα του Φραγκίσκου προς τους νέους να «κάνουν λίγο θόρυβο».

Ο Φραγκίσκος, ο οποίος γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες και διετέλεσε αρχιεπίσκοπος της πόλης πριν από την έναρξη της παπικής του θητείας το 2013, πέθανε στις 21 Απριλίου 2025.