«Ο Ιησούς σας αγαπά»: Θρησκευτική influencer έκανε κήρυγμα σε πτήση και το πλήρωμα την πέταξε έξω

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Alaska Airlines από τη Φλόριντα προς την Καλιφόρνια, όταν μια θρησκευτική influencer άρχισε να απευθύνεται στους συνεπιβάτες της την ώρα που το αεροσκάφος καθυστερούσε να απογειωθεί.

Η 40χρονη ευαγγελίστρια και influencer Γουίτνεϊ Λιν βρισκόταν στην πτήση 708, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο με προορισμό το Σαν Ντιέγκο, όταν άρχισε να κάνει κήρυγμα μέσα στην καμπίνα.

«Ίσως ο Θεός μας προστατεύει από κάποιον κίνδυνο»

Σε βίντεο που καταγράφηκε μέσα στο αεροσκάφος, η Λιν ακούγεται να λέει στους επιβάτες πως κατανοεί την ενόχλησή τους για την καθυστέρηση, προτρέποντάς τους παράλληλα να κάνουν υπομονή.

«Ξέρω ότι όλοι περιμένουμε. Είναι κάπως εκνευριστική αυτή η αναμονή, έτσι δεν είναι; Αλλά θέλω να σας πω ότι ο συγχρονισμός του Θεού είναι τέλειος και ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ίσως σήμερα να μας προστατεύει από κάποιον κίνδυνο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η 40χρονη μίλησε για τον Ιησού Χριστό και τη σταύρωσή του, λέγοντας στους συνεπιβάτες της πως «τους αγαπά τόσο πολύ, ώστε πέθανε πάνω στον σταυρό για τις αμαρτίες τους».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μέλος του πληρώματος της ζήτησε να μαζέψει τα προσωπικά της αντικείμενα και να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος, εξηγώντας πως η συμπεριφορά της έκανε το προσωπικό να αισθάνεται ανασφάλεια.

«Δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού είναι επικίνδυνο»

Η Λιν αντέδρασε, ζητώντας να μάθει τον λόγο για τον οποίο της ζητήθηκε να αποχωρήσει από την πτήση.

«Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει; Δεν μπορείτε απλώς να μου πείτε να πάρω τα πράγματά μου χωρίς να μου εξηγήσετε τι γίνεται», είπε στον αεροσυνοδό.

Όταν εκείνος της απάντησε πως τα μέλη του πληρώματος δεν αισθάνονταν ασφαλή με την παρουσία της στην πτήση, η 40χρονη αντέδρασε έντονα.

«Θεέ μου, δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι επικίνδυνο. Έχω πάνω μου όπλα ή κάτι παρόμοιο; Όχι, δεν έχω. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου δεν είναι ασφαλής;», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε, μάλιστα, ότι το κήρυγμά της αποτελούσε «πνευματικό πόλεμο», καθώς, όπως είπε, «στους δαίμονες δεν αρέσει το όνομα του Ιησού».

Σε ανακοίνωσή της προς τη New York Post, η Alaska Airlines ανέφερε ότι πριν από την αναχώρηση της πτήσης 708, στις 30 Ιουλίου, το πλήρωμα «ανησύχησε ολοένα και περισσότερο για τη συμπεριφορά μιας επιβάτιδας, η οποία επηρέαζε και τους υπόλοιπους επιβάτες».

Για λόγους ασφαλείας, η εταιρεία ζήτησε από τη γυναίκα να αποβιβαστεί, ενώ ανακοίνωσε πως για το προσεχές διάστημα δεν θα της επιτρέπεται να ταξιδεύει με τις πτήσεις της Alaska Airlines.

Η Λιν επιβεβαίωσε την απαγόρευση, δημοσιεύοντας email που, όπως ισχυρίστηκε, προερχόταν από το Τμήμα Εταιρικής Ασφάλειας της εταιρείας. Σύμφωνα με την ίδια, η προσωρινή απαγόρευση αφορά επίσης τις συνεργαζόμενες Hawaiian Airlines και Horizon Air.

Παρά το περιστατικό, η ευαγγελίστρια υποστήριξε ότι η ημέρα της δεν τελείωσε χωρίς... κήρυγμα. Όπως ανέφερε, κατάφερε να προσηλυτίσει στον Χριστιανισμό τον οδηγό του λεωφορείου που τη μετέφερε πίσω στο ξενοδοχείο της, ενώ αργότερα προσευχήθηκε μαζί με έναν άνδρα που συνάντησε στη ρεσεψιόν.