Ο Ικάρντι «έσβησε» τον Τζόνι Ντεπ μετά την αγκαλιά με τη Γουάντα Νάρα - Το unfollow που άναψε φωτιές

Παρότι Μάουρο Ικάρντι και Γουάντα Νάρα έχουν χωρίσει αρκετό καιρό πλέον, η σχέση τους εξακολουθεί να προσφέρει απλόχερα… υλικό στα ΜΜΕ. Ο επεισοδιακός χωρισμός τους και οι συνεχείς αλληλοκατηγορίες κρατούν ζωντανό το σίριαλ, το οποίο αυτή τη φορά απέκτησε έναν απρόσμενο «guest star»: τον Τζόνι Ντεπ!

Ο διάσημος ηθοποιός μπλέχτηκε χωρίς να το επιδιώξει στις «οικογενειακές» κόντρες του πρώην ζευγαριού, μετά τη συνάντησή του με τη Γουάντα Νάρα στα στούντιο του Telefe, όπου εκείνη παρουσιάζει ριάλιτι μαγειρικής. Οι δυο τους αντάλλαξαν αγκαλιές, χαμόγελα, λόγια θαυμασμού και φυσικά… φωτογραφίες.

Ο σταρ του Χόλιγουντ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αργεντινή για την προώθηση της νέας του σκηνοθετικής δουλειάς «Modigliani: Three Days in Montparnasse». Ωστόσο, οι χαριεντισμοί Ντεπ–Νάρα δεν άρεσαν καθόλου στον Μάουρο Ικάρντι. Ο Αργεντινός επιθετικός, που ακολουθούσε τον Αμερικανό ηθοποιό εδώ και χρόνια –και μάλιστα τον θεωρούσε και είδωλο, λόγω των κοινών «δικαστικών περιπετειών» τους με τις πρώην συντρόφους– έγινε έξαλλος.

Μετά τη δημοσιότητα που πήραν οι φωτογραφίες, ο Ικάρντι προχώρησε σε unfollow στον Ντεπ, διαγράφοντάς τον από τους λογαριασμούς που παρακολουθεί. Κίνηση που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει ακόμα και AI φωτογραφία με τον ηθοποιό, δείχνοντας πόσο ταυτιζόταν μαζί του.