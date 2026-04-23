Ο Ηλίας Κυριακόπουλος στον FLASH για τα ΜΑΤ στη Γαύδο: «Οι κατασκηνωτές προστατεύουν το νησί»

Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η «απόβαση» των ΜΑΤ στο νησί της Γαύδου προκειμένου να απομακρυνθούν οι κατασκηνωτές που βρίσκονται στο απομονωμένο δάσους Λαύρακα, οι οποίοι μένουν σε αυτοσχέδιες καλύβες στην περιοχή.

Ο Ηλίας Κυριακόπουλος, επικεφαλής της Αντιπολίτευσης του Δήμου Γαύδου, μιλώντας στον FLASH, αναφέρει: «Η δήμαρχος Γαύδου, με αρκετές ενέργειες που έχει κάνει και στο παρελθόν, καταγγελίες προς την Εισαγγελία, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Δασαρχείο, την Αρχαιολογία και λοιπούς φορείς, ήθελε να διώξει όλους αυτούς τους ανθρώπους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για περίπου 20 άτομα τα οποία κατοικούν στο δάσος του Λαυρακά για τουλάχιστον 20 χρόνια. Οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει πρόχειρα καταλύματα, με φυσικά υλικά, όπως ξύλο και πέτρες, ενώ στην πλειονότητά τους είναι Έλληνες.

«Ο Λαυρακάς είναι μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση. Πρέπει κάποιος να πάει περπατώντας μέσα από μονοπάτια. Είναι δηλαδή μια απομονωμένη περιοχή της Γαύδου, που έχει τη δική της μεγάλη περιβαλλοντική αξία. Μιλάμε για έναν κεδροδάσος και μια αμμοθίνη, που ίσως να μην υπάρχουν αλλού στον κόσμο. Εκεί μένουν κάποιοι άνθρωποι διάσπαρτοι μέσα στο δάσος, με φιλικό τρόπο προς αυτό. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που θέλει απλώς να κοιμηθεί, να φτιάξει ένα μικρό καλυβάκι χρησιμοποιώντας ξερόκλαδα και ξύλα που ξεβράζει η θάλασσα, για να προστατευτεί από το κρύο. Αυτό δεν είναι κάτι παράλογο, παράνομο ή παράτυπο, ούτε δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στη συνολική οικολογική εικόνα της Γαύδου. Θα έλεγα μάλιστα ότι συμπληρώνει αρμονικά το τοπίο», τονίζει ο κ. Κυριακόπουλος.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι η δήμαρχος ήταν να κάνει διάφορες κινήσεις και στη συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση «πήρε τη σκυτάλη». «Έβγαλε μια απόφαση να αναθέσει σε εργολάβο την κατεδάφιση περίπου 15 καλυβών. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Γαύδου. Ποτέ δεν έχει γίνει», τονίζει. Επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ατόμων που ζουν εκεί, οι αστυνομικοί δεν ήξεραν που πατούσαν, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πρόβλημα στα φυτά.

Τα ΜΑΤ στη Γαύδο

«Οι άνθρωποι δεν ζουν αυθαίρετα στη Γαύδο, αγαπούν τη Γαύδο. Επέλεξαν να ζήσουν στο πιο ακριτικό και απομονωμένο μέρος της Ελλάδας. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν αρμονικά με τη Γαύδο και την προστατεύουν. Τους ονομάζω "φαροφύλακες" του νησιού. Γιατί αν συμβεί κάτι στο δάσος, ακόμη κι αν πέσει ένας κεραυνός και κάψει ένα δέντρο, αυτοί είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Θα πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Είναι οι μοναδικοί που μαζεύουν όλα τα σκουπίδια που αφήνουν οι τουρίστες ή ξεβράζει η θάλασσα. Μισθώνουν βάρκες, φορτώνουν σακούλες με σκουπίδια και τις μεταφέρουν για να τις αποθέσουν σε κατάλληλο χώρο», περιγράφει ο κ. Κυριακόπουλος για τους κατασκηνωτές του Λαύρακα.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριακόπουλο, οι κάτοικοι της περιοχής, στηρίζουν τους κατασκηνωτές, γιατί «πάντοτε ζούσαν αρμονικά μαζί τους», ενώ τόνισε ότι «η πλειοψηφία δεν είχε ποτέ πρόβλημα μαζί τους και δεν έχει ούτε τώρα».