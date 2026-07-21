Ο Ιωαννίδης σκόραρε με νέο λουκ απεναντι στο Στρασβούργο και δήλωσε παρών για την νέα σεζόν

Η νέα σεζόν ξεκινάει και ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε μια «δήλωση» για την επερχόμενη χρονια, καθώς σκόραρε στον φιλικό... θρίαμβο της Σπόρτινγκ απέναντι στο Στρασβούργο (7-0).

Ο 27χρονος επιθετικός είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν λόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο, όμως φαίνεται πως επέστρεψε πιο δυνατός καθώς ξεκίνησε κανονικά την προετοιμασία με τους «Αετούς της Λισαβόνας» και μάλιστα βρήκε και δίχτυα στο φιλικό απέναντι ατο Στρασβούργο. Τα «λιοντάρια» σκόρπισαν τους Γάλλους με 7-0 και ο διεθνής επιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο 67', ενώ στο 84' σκόραρε με ωραίο πλασέ.

Ο Ιωαννίδης παρουσιάστηκε με νέο λουκ και πιο μακρύ μαλλί και έκανε δηλώσεις μετά το γκολ του λέγοντας μεταξύ άλλων πως είναι χαρούμενος που επέστρεψε αλλά τόνισε και πως μπορεί να αγωνιστεί όπου του ζητήσει ο προπονητής του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιωαννίδη

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Φυσικά, απόλαυσα το παιχνίδι και τώρα ελπίζω απλώς να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα. Είμαι επιθετικός, εννιάρι αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής. Γνωρίζω καλά τις κινήσεις των επιθετικών, οπότε είμαι έτοιμος να παίξω όπου χρειαστεί.

Για την επιλογή του να φορέσει τον αριθμό 7:

«Δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Η ατυχία ήταν την περασμένη σεζόν, αλλά τελείωσε. Η φανέλα με τον αριθμό 7 μου έδωσε ένα καλό ξεκίνημα, καθώς μπήκα για να σκοράρω, και νιώθω ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να πηγαίνουν καλά».

Για τις αλλαγές στο ρόστερ της Σπόρτινγκ:

«Συμβαίνει σε μεγάλους συλλόγους... οι παίκτες φεύγουν και άλλοι καλοί παίκτες έρχονται. Αυτές είναι αποφάσεις του συλλόγου και του προπονητή».