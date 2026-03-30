Ο Ιορδάνης Σερδερίδης νικητής του Ολυμπιακού Ράλλυ

Κατακτώντας την κορυφή στο 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ, πρώτο αγώνα του θεσμού για φέτος, οι Σερδερίδης-Miclotte (Skoda Fabia RS Rally2) ανταπεξήλθε με επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στις ειδικές διαδρομές του αγώνα, κερδίζοντας την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη μας στο Ολυμπιακό Ράλλυ! Ήταν ένας ιδιαίτερα δύσκολος και απαιτητικός αγώνας, κυρίως λόγω της αρκετής λάσπης στις ειδικές διαδρομές», δήλωσε ο Ιορδάνης Σερδερίδης αμέσως μετά τον τερματισμό: Είχαμε προετοιμαστεί πολύ καλά για το συγκεκριμένο αγώνα και αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα.

Μαζί με το συνοδηγό μου, Fred Miclotte δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στις σωστές σημειώσεις, ενώ πραγματοποιήσαμε αρκετά χιλιόμετρα δοκιμών πριν τον αγώνα, γεγονός που μας βοήθησε να βρούμε το ιδανικό set up για τις γλιστερές συνθήκες οδοστρώματος. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συνέβαλαν στη νίκη μας ήταν η σωστή επιλογή ελαστικών. Ξεκινήσαμε τον αγώνα μαλακή γόμα, η οποία λειτούργησε πολύ καλά και συνεχίσαμε στο δεύτερο loop με την ίδια επιλογή ελαστικών. Ήταν σωστή απόφαση, καθώς παρότι δεν υπήρχε πολύ νερό, η λάσπη έκανε την πρόσφυση ιδιαίτερα δύσκολη.»

Όσον αφορά τους αντιπάλους του στον πρώτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, ο Ιορδάνης Σερδερίδης δήλωσε: «Το επίπεδο του συναγωνισμού έχει ανεβεί σημαντικά, καθώς πλέον συμμετέχουν αρκετοί γρήγοροι οδηγοί τόσο στην κατηγορία Rally2, όσο και στη Rally3. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρνεις να κερδίζεις ικανούς αντιπάλους, κάτι που δίνει μεγαλύτερη αξία στη νίκη μας στο Ολυμπιακό Ράλλυ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψα για να αγωνιστώ στη χώρα μου και κατάφερα να κερδίσω τον πρώτο μου αγώνα στην Ελλάδα. Αποφύγαμε τα λάθη, ακολουθήσαμε πιστά το αρχικό μας πλάνο και με αυτό τον τρόπο ήρθε η νίκη. Ήταν ένα ανέλπιστο αποτέλεσμα για εμάς, καθώς γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλούς ικανούς οδηγούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βρέθηκαν στις πανέμορφες ειδικές διαδρομές της Ηλείας και χειροκρότησαν τις προσπάθειές μας. Δίνουμε ραντεβού στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας που θα διεξαχθεί στα τέλη Απριλίου».