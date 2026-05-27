Ο ιός τσικουνγκούνια κατευθύνεται προς την Ευρώπη: Πιθανή εξάπλωση σε πόλεις λόγω κλιματικής αλλαγής

Ο ιός τσικουνγκούνια συνήθως απαντάται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Καραϊβικής, των νησιών του Ινδικού Ωκεανού, της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής.



Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, ο ιός ενδέχεται να εξαπλωθεί σύντομα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.



Επιστήμονες από το κινεζικό Πανεπιστήμιο Zhejiang στο Hangzhou της Κίνας αναφέρουν ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για δύο είδη κουνουπιών-φορέων σε μεγάλες πόλεις.

«Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το Chikungunya κυρίως αλλάζοντας τα μέρη όπου μπορούν να ζήσουν τα κουνούπια-φορείς του», εξήγησε ο Δρ Yang Wu, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, όπως διαβάζουμε στη Daily Mail.



«Στη μελέτη μας, το ασιατικό κουνούπι τίγρης ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εξηγεί περισσότερο από το 70% της προβλεπόμενης κατανομής του ιού. Επειδή αυτό το κουνούπι αντέχει καλύτερα τις ψυχρότερες συνθήκες από το κουνούπι του κίτρινου πυρετού, η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να του επιτρέψει να εγκατασταθεί σε περιοχές που παλαιότερα ήταν πολύ κρύες. Όταν τα κατάλληλα κουνούπια εγκατασταθούν, αυξάνεται η πιθανότητα τοπικής μετάδοσης του ιού τσικουνγκούνια», σημειώνει.



Αν και ο ιός σπάνια είναι θανατηφόρος, μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένο πόνο στις αρθρώσεις και αναπηρία – η λέξη «Chikungunya» σημαίνει «να παραμορφώνεσαι» στη γλώσσα Κιμακόντε.

Είναι μια ασθένεια που χρονολογείται από το 1952 και προκαλείται από έναν ιό που μεταδίδεται από τα κουνούπια Aedes.



Παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί περίπου 33.000 κρούσματα μέχρι στιγμής φέτος, η Chikungunya είναι μία από τις πιο παραμελημένες τροπικές ασθένειες στον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.



Σήμερα, οι περισσότερες επιδημίες της νόσου εμφανίζονται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Ωστόσο, μέχρι το 2100, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, σύμφωνα με τη Δρ Ye Xu, μία από τις συγγραφείς της μελέτης.



«Επί του παρόντος, 139 χώρες ή περιοχές – που αντιπροσωπεύουν το 21,3% της χερσαίας έκτασης του πλανήτη – αποτελούν ζώνες κινδύνου για τον ιό τσικουνγκούνια», ανέφερε.



«Όμως, δείχνουμε ότι, σύμφωνα με τα μοντέλα κλιματικής αλλαγής, ο ιός θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα βόρεια σε εύκρατες περιοχές, ειδικά στη βορειοανατολική Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική Ασία».



Τα μοντέλα υποδηλώνουν ότι η βόρεια-κεντρική Ευρώπη, η βορειοανατολική Βόρεια Αμερική και η Ανατολική Ασία αναμένεται να γίνουν «μελλοντικά εστίες» του ιού.

«Το κοινό δεν χρειάζεται να πανικοβληθεί, αλλά τα συστήματα υγείας πρέπει να προετοιμαστούν έγκαιρα», δήλωσε ο Δρ Xu.



«Για παράδειγμα, οι αρμόδιοι για τη δημόσια υγεία μπορούν να δράσουν τώρα, παρακολουθώντας τα κουνούπια Aedes, εκπαιδεύοντας τους γιατρούς να αναγνωρίζουν γρήγορα τον ιό, ενισχύοντας τον έλεγχο των κουνουπιών και καταρτίζοντας σχέδια ταχείας αντίδρασης πριν από την εμφάνιση επιδημιών.

