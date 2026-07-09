Κόσμος Ευρώπη Καύσωνας Κλιματική Κρίση

Ο Ιούνιος που «έσπασε» τα θερμόμετρα: Ρεκόρ ζέστης στη Δυτική Ευρώπη και νέο καμπανάκι για το κλίμα

Η Γηραιά Ήπειρος βράζει – Ο πιο θερμός Ιούνιος που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη σύμφωνα με το παρατηρητήριο Copernicus.

Reuters
Reuters
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Ο Ιούνιος του 2026 πέρασε στην ιστορία ως ο θερμότερος μήνας Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κλίματος Copernicus Climate Change Service.

Τα νέα δεδομένα έρχονται την ώρα που η γηραιά ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών, ενισχύοντας τις ανησυχίες των επιστημόνων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου, τιμή κατά περίπου 3 βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2025.

Reuters
Reuters

Δεύτερος θερμότερος Ιούνιος σε παγκόσμια κλίμακα

Η άνοδος της θερμοκρασίας δεν περιορίστηκε στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεση του Copernicus, ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά.

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι θερμοκρασίες ήταν κατά 1,39 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής περιόδου (1850-1900), αποτελώντας ακόμη μία ένδειξη της συνεχιζόμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Η κλιματική αλλαγή γίνεται καθημερινή πραγματικότητα»

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, προειδοποίησε ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό σενάριο.

Όπως ανέφερε, το φαινόμενο μετατρέπεται από μια θεωρητική απειλή σε μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, με συχνότερα και εντονότερα επεισόδια ακραίας ζέστης.

Reuters
Reuters

Περισσότεροι και ισχυρότεροι καύσωνες στο μέλλον

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία συνδέονται με την αυξανόμενη συχνότητα των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη.

Όπως εξηγούν, σε έναν πλανήτη που συνεχίζει να θερμαίνεται, οι περίοδοι ακραίας ζέστης αναμένεται να γίνουν πιο συχνές, να διαρκούν περισσότερο και να επηρεάζουν μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Οι επιστήμονες επαναλαμβάνουν την ανάγκη για ταχύτερη μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να περιοριστούν οι μελλοντικές επιπτώσεις.

ΑΠΕ
ΑΠΕ

Ένα ακόμη καμπανάκι για την Ευρώπη

Το νέο ρεκόρ θερμοκρασίας αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό ταχύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Τα αλλεπάλληλα κύματα ζέστης, οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπουν την κλιματική αλλαγή από μια παγκόσμια πρόβλεψη σε μια καθημερινή πρόκληση.

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