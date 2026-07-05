Ο Ηρακλής θέλει να κάνει δικό του τον Ινσίνιε - Το ποσό που προσφέρει ο «Γηραιός»

Ο Ηρακλής εδώ και καιρό έχει εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον του για τον Λορέντζο Ινσίνιε και ετοιμάζεται να του κάνει πρόταση έτσι ώστε να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Δημοσίευμα από την Ιταλία αναφέρει πως ο «Γηραιός» προσφέρει στον Ιταλό επιθετικό συμβόλαιο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ , ενώ στο «κόλπο» για την απόκτηση του έχουν μπει οι Πεσκάρα και Σαμπντόρια.

Τι αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα

«Η Πεσκάρα συνεχίζει να ελπίζει να διατηρήσει στο δυναμικό τον Λορέντζο Ινσίνιε , το πραγματικό τεχνικό και χαρισματικό σημείο αναφοράς της ομάδας μετά την επιστροφή του στην Αμπρούτσο τον περασμένο χειμώνα. Ο πρώην αρχηγός της Νάπολι επέστρεψε με στόχο να συμβάλει στην σωτηρία του συλλόγου, αλλά ο υποβιβασμός στη Serie C αναπόφευκτα άλλαξε τις προοπτικές για το μέλλον του.



Το κλαμπ θέλει να πείσει τον μεσοεπιθετικό να παραμείνει και να γίνει το σύμβολο της ανάκαμψης του συλλόγου, αλλά ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο έντονος. Μετά από φήμες που συνέδεσαν το όνομά του με τη Σαμπντόρια, τις τελευταίες ώρες έχει εμφανιστεί μια μεταγραφή στην Ελλάδα.

Ο Ηρακλής , με προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρι φέρεται να είναι έτοιμος να υποβάλει μια σημαντική προσφορά για να πείσει τον Ινσίνιε να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Ένα συμβόλαιο αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ ανά σεζόν φέρεται να είναι στο τραπέζι , μια συμφωνία που η Πεσκάρα θα δυσκολευτεί να φτάσει. Επιπλέον, ο παίκτης θα επανενωθεί με τον Ματσάρι, τον προπονητή που του χάρισε το ντεμπούτο του στη Serie A με τη Νάπολι.



Η διοίκηση της Αμπρούτσο, ωστόσο, συνεχίζει να τρέφει ελπίδες για τη διατήρηση του «αριθμού 10», που θεωρείται κομβικός για το έργο «αναζωογόνησης». Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για να καθοριστεί εάν ο δεσμός με τον γαλαζοπράσινο σύλλογο θα επικρατήσει ή εάν ο Ινσίνιε θα επιλέξει μια νέα εμπειρία στο εξωτερικό, γοητευμένος από την ελκυστική προσφορά του ελληνικού συλλόγου».