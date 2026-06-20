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14 Ιουλίου του 1979. Ένα εκατομμύριο θεατές κατακλύζουν την Place de la Concorde, στο Παρίσι. Την εποχή που το punk αλλάζει τους κανόνες που γράφεται το rock ’n’ roll, ένας μουσικός, που έχει πουλήσει την πρώτη του κιθάρα για να αγοράσει ένα συνθεσάιζερ, στήνει μια συναυλία-ορόσημο για την ημέρα της εθνικής εορτής της Γαλλίας.

Ο ίδιος, πίσω από τα «μηχανήματα», δεν μοιάζει με συνθέτη, αλλά με κάτι πιο κοντά σε «χειριστή» ή σε «μαέστρο», ενώ μπροστά του και γύρω του απλώνεται το πλήθος. Οι δρόμοι, οι πλατείες και τα μπαλκόνια γεμίζουν από «καθαρούς» ήχους ενώ λέιζερ και πυροτεχνήματα κάνουν την νύχτα μέρα. Δεν υπάρχει ένα κλειστό stage, δεν υπάρχει σαφές όριο ανάμεσα στο κοινό και στον καλλιτέχνη. Είναι ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, η ποιότητα και το μέγεθος του οποίου είναι πρωτοφανή.

Η συναυλία του Jean-Michel Jarre στην Place de la Concorde έγινε σημείο αναφοράς για το τι είναι η ηλεκτρονική μουσική έξω από τα clubs και τα στούντιο ηχογραφήσεων. Μέχρι τότε η ηλεκτρονική μουσική έμοιαζε με κάτι που συνέβαινε σε μικρούς χώρους ή ανάμεσα σε ανθρώπους που συζητούσαν για ηλεκτρονικά και καλώδια. Ξαφνικά βρέθηκε στη μέση της πόλης, μπροστά σε οικογένειες, παιδιά, τουρίστες, ανθρώπους που ίσως να μην είχαν ακούσει ποτέ αυτόν τον «ψυχρό» ήχο.

Ο Jarre ουσιαστικά έδειξε ότι τα οπτικοακουστικά shows μπορούν να ξεπεράσουν την απήχηση της μουσικής και να γίνουν γεγονότα μαζικής κουλτούρας όπου ακόμα και η αρχιτεκτονική των κτιρίων ενσωματώνεται οργανικά στην εμπειρία. Στην ιστορία της μουσικής, το απόκοσμο αυτό δημιούργημα έμεινε ως η στιγμή που η ηλεκτρονική μουσική βγήκε από τα όρια της σκηνής και άρχισε να λειτουργεί σαν αστικό event– μια τελετουργία φωτός και ήχου μέσα στην ίδια την πόλη.

Κοιτώντας προς τα «πάνω»

JM Jarre by François Rousseau ©EDDA

Η συζήτηση, όπως σχεδόν πάντα με τον Jean-Michel Jarre, ξεκινά από τον ήχο, αλλά γρήγορα μετακινείται στη φιλοσοφία του τι σημαίνει μουσική, όταν πάψει να είναι απλώς νότες. Για τον απείθαρχο μαθητή του πρωτοπόρου Pierre Schaeffer – ο οποίος τον έδιωξε από το εργαστήριο του γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να του δώσει– η ηλεκτρονική μουσική δεν ήταν ποτέ απλώς ένα νέο είδος· ήταν μια ριζική αλλαγή οπτικής. Μια μετάβαση από τη σύνθεση στη σύλληψη του ήχου ως ύλης.

Εκεί, στα μέσα των 70s, ο ίδιος και μπάντες όπως οι Kraftwerk ή οι Tangerine Dream έστηναν ένα άλλο είδος επανάστασης, πιο αθόρυβο αλλά τελικά πιο διαρκές. Δεν κοίταζαν ούτε «πίσω» στα blues, ούτε «μπροστά» στο new wave. Κοίταζαν «πάνω», στο διάστημα. Και δικαιώθηκαν για αυτό, αφού δεκαετίες αργότερα η επιδραστικότητά τους ξεπερνάει τα μουσικά είδη και μπαίνει στα χωράφια της τέχνης.

To Oxygène του 1976 ήταν το άλμπουμ με το οποίο το μικρό παιδί που μεγάλωσε με τον βιρτουόζο Chet Baker (χωρίς να ξέρει ποιος είναι) έφτιαξε το όνομα του. Σ’ ένα αυτοσχέδιο στούντιο, μέσα στο σπίτι, ο Jarre δούλεψε με ένα αναλογικό συνθεσάιζερ EMS VCS3, ένα Mellotron και μια primitive drum. Όταν κάτι δεν λειτουργούσε, δεν το διόρθωνε. Το «λάθος» γινόταν groove.

Σήμερα αυτή η πρώιμη δουλειά (που από πλευράς παραγωγής είναι πιο πρωτοποριακή από πολλά σύγχρονα άλμπουμ) μοιάζει με πρόταση για έναν άλλο τρόπο ακρόασης. Είναι σημείο αναφοράς στην ηλεκτρονική μουσική, όχι επειδή προσπάθησε να εντυπωσιάσει, αλλά επειδή έδειξε ότι η σιωπή, ο αέρας και ο θόρυβος της πόλης μπορούν να γίνουν μουσική.

Η επιρροή του Pierre Soulages

Αυτό το πέρασμα του Jarre από τον ήχο στο θέαμα δεν ήταν ποτέ απλή επίδειξη τεχνολογίας. Έχοντας επηρεαστεί από τα έργα του ζωγράφου και γλύπτη Pierre Soulages, ήταν η δική του απόπειρα να δημιουργήσει μια νέα γλώσσα. Αν θες, ο Jarre «ευτύχησε» να ανδρωθεί σε μια εποχή που η τέχνη του έγινε κάτι που ακούμε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή σε μια οθόνη.

Γρήγορα είδε τον κίνδυνο και έκανε την αντίστιξη. Εκείνος είχε την ιδέα ότι η ζωντανή εμπειρία πρέπει να είναι κάτι άλλο: κάτι που βλέπεις, αισθάνεσαι και σχεδόν απορροφάς σωματικά. Το φως, οι προβολές, τα λέιζερ, τα συνθεσάιζερ δεν είναι διακόσμηση, αλλά μέρος της ίδιας της σύνθεσης. Έτσι γεννήθηκε μια ολόκληρη αισθητική που σήμερα θεωρείται δεδομένη στην ηλεκτρονική σκηνή, αλλά τότε δεν υπήρχε καν ως ιδέα.

Και όμως, πίσω από αυτή τη δυστοπική εικόνα, ο Jarre μιλάει διαρκώς για κάτι πιο εύθραυστο: την έννοια του απρόβλεπτου. Οι παλιές του εμφανίσεις με αναλογικά synthesizers, που «έπεφταν» ή έβγαζαν απρόσμενες συχνότητες, δεν κρύβονταν ποτέ από το κοινό. Αντίθετα, ενσωματώνονταν σαν performance σαν να ήταν κι αυτά μέρος της σύνθεσης. Σε μια εποχή όπου η μουσική παραγωγή έμπαινε σε καλούπια, εκείνος υπερασπίστηκε το λάθος ως στοιχείο ζωής.

Αυτή η εμμονή με το παρόν, με το «τώρα» της δημιουργίας, εξηγεί και τη σχέση του με την τεχνολογία. Δεν τον ιντρίγκαρε ποτέ το vintage ως φετίχ, ούτε η επιστροφή σε «ιερά» όργανα. Αυτό που είχε σημασία ήταν η ιδέα. Η τεχνολογία ήταν απλώς εργαλείο έκφρασης. Γι’ αυτό και η πορεία του δεν μοιάζει με μετάβαση αλλά με συνέχεια της ίδιας λογικής: πώς μπορείς να επεκτείνεις τον χώρο της μουσικής πέρα από τα φυσικά του όρια.

47 χρόνια μετά την Place de la Concorde

Fast forward στο σήμερα, ο Jean-Michel Jarre δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως αρχιτέκτονα ενός είδους, αλλά ως κάποιον που απλώς βρέθηκε στην αρχή μιας αλλαγής και συνέχισε να κινείται μέσα της. Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι έγραψε ιστορία με τα μεγάλα του shows ή με την εμπορική επιτυχία του Oxygène, αλλά ότι δεν έπαψε ποτέ να αντιμετωπίζει τη μουσική ως κάτι ανοιχτό, ατελές, υπό συνεχή διαπραγμάτευση με το μέλλον.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται τελικά το πιο σταθερό στοιχείο του έργου του. Όχι η τεχνολογία, ούτε τα ρεκόρ κοινού, ούτε καν η αισθητική του futurism που τον συνοδεύει. Αλλά αυτή η σχεδόν παιδική εμμονή με το να μην τελειώνει τίποτα. Να συνεχίζεται. Να μεταμορφώνεται.

Ο Jean-Michel Jarre μοιάζει έτσι λιγότερο με «θρύλο» και περισσότερο με άνθρωπο που εξακολουθεί να δουλεύει πάνω στο ίδιο ανοιχτό ερώτημα εδώ και δεκαετίες: τι μπορεί να γίνει ο ήχος, όταν το αφήσεις να ξεφύγει από το πλαίσιο. Και όσο η τεχνολογία αλλάζει, τόσο αυτό το ερώτημα δεν μικραίνει· απλώς αλλάζει μορφή.

Ο Jean-Michel Jarre θα εμφανιστεί ζωντανά στο Release Festival στις 22/6.