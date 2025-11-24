Ο Jimmy Cliff, ένας από τους πρωτοπόρους της ρέγκε, πέθανε σε ηλικία 81 ετών

Ο Jimmy Cliff, ο τραγουδιστής με την «βελούδινη» φωνή που συνέβαλε στη διάδοση της μουσικής ρέγκε, πέθανε σε ηλικία 81 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του στο Instagram τη Δευτέρα (24/11). «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω ότι ο σύζυγός μου, Jimmy Cliff, απεβίωσε λόγω επιληπτικής κρίσης που ακολουθήθηκε από πνευμονία», δήλωσε η Latifa Chambers.



«Είμαι ευγνώμων προς την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συναδέλφους του καλλιτέχνες και τους συνεργάτες του που μοιράστηκαν μαζί του το ταξίδι της ζωής του. Προς όλους τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε ότι η υποστήριξή σας ήταν η δύναμή του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Εκτίμησε πραγματικά κάθε θαυμαστή για την αγάπη του», έγραψε η γυναίκα του.





Με επιτυχίες όπως «You Can Get It If You Really Want», «The Harder They Come» και «Wonderful World, Beautiful People», ο Τζίμι Κλιφ γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2010, ο μόνος Τζαμαϊκανός εκτός από τον Bob Marley που πέτυχε αυτή την τιμή.

Υπήρξε σπουδαία προσωπικότητα της ρέγκε μουσικής, μαζί με τον θρύλο Μπομπ Μάρλεϊ, τον Πίτερ Τος (συνιδρυτή των Wailers), τον Μπάνι Γουέιλερ και τον Τουτς Χίμπερτ. Ο Κλιφ εντάχθηκε στην «αναδυόμενη» μουσική σκηνή του Κίνγκστον στην εφηβεία του και βοήθησε να οδηγήσει το κίνημα της ρέγκε στη δεκαετία του 1960.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, δέχτηκε την πρόταση του σκηνοθέτη Perry Henzell να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία για έναν επίδοξο μουσικό ρέγκε, τον Ivanhoe «Ivan» Martin, ο οποίος στρέφεται προς το έγκλημα όταν η καριέρα του σταματά. Ο Henzell ονόμασε την ταινία «The Harder They Come» (Όσο πιο σκληρά έρχονται) αφού πρότεινε τον τίτλο ως πιθανό τραγούδι για τον Cliff.

Να σημειωθεί ότι το πραγματικό του όνομα ήταν James Chambers. Γεννήθηκε στα προάστια του Saint James και, όπως ο Ivan Martin στο «The Harder They Come», μετακόμισε στο Kingston για να γίνει μουσικός. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Τζαμάικα αποκτούσε την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία και τα πρώτα ακούσματα της reggae (που αρχικά ονομάζονταν ska και rocksteady) γίνονταν δημοφιλή.

«(Η ρέγκε) είναι μια αγνή μουσική. Γεννήθηκε από τις φτωχότερες τάξεις του λαού», είπε στο Spin το 2022. «Προέκυψε από την ανάγκη για αναγνώριση, ταυτότητα και σεβασμό», είπε σημειώσει ο σπουδαίος καλλιτέχνης.

