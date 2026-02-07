O Jogo: H μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στον Ολυμπιακό μπορεί να φέρει ρεκόρ 17 εκατ. ευρώ στη Ρίο Άβε

Η μεταγραφή του Βραζιλιάνου επιθετικού Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε στον Ολυμπιακό φαίνεται έτοιμη να γράψει ιστορία για τον πορτογαλικό σύλλογο της Βίλα ντο Κόντε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της O Jogo, η συμφωνία μπορεί να φτάσει συνολικά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον εκπληρωθούν όλοι οι όροι και οι στόχοι που έχουν τεθεί μεταξύ των δύο πλευρών, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της Ρίο Άβε.



Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει τη «μάχη» για τον 23χρονο εξτρέμ έναντι της Μπενφίκα, ενισχύοντας την επιθετική του γραμμή σε μία περίοδο που η ομάδα του Πειραιά ηγείται του ελληνικού πρωταθλήματος και συνεχίζει στα play‑offs του Champions League. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μεταγραφή χαρακτηρίζεται από την άμεση καταβολή των χρημάτων από τον Ολυμπιακό, χωρίς τμηματικές πληρωμές, κάτι που εξασφαλίζει ρευστότητα για τη Ρίο Άβε.

Η πώληση του Λουίζ έρχεται παράλληλα με εκείνη του Κλέιτον προς τον ίδιο προορισμό, η οποία μπορεί να αποφέρει έως 10 εκατ. ευρώ, εφόσον εκπληρωθούν οι συμφωνημένοι στόχοι. Με τις δύο αυτές κινήσεις, οι χειμερινές μεταγραφές του συλλόγου μπορούν να αποφέρουν συνολικά περίπου 27 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τα ταμεία της ομάδας.



Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Ρίο Άβε επενδύει στις υποδομές, έχοντας ήδη δαπανήσει πάνω από 6 εκατ. ευρώ και σχεδιάζοντας συνολικές επενδύσεις περίπου 40 εκατ. ευρώ έως το 2030, με έργα όπως νέα εξέδρα και ξενοδοχείο, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης, τονίζει το ρεπορτάζ της O Jogo.