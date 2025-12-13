Ο John Cena «αποχαιρετά» για πάντα τα ρινγκ του WWE - Η καριέρα του καλύτερου όλων των εποχών

Ένας κύκλος 25 χρόνων κλείνει. Ο κινηματογραφικός αστέρας του Hollywood και θρύλος του WWE, της μεγαλύτερης εταιρείας επαγγελματικής πάλης στον πλανήτη, John Cena δίνει απόψε (Σάββατο 13/12) τον τελευταίο του αγώνα σε ρινγκ.

John Cena confirms he will be closing Saturday Night's Main Event against GUNTHER tomorrow night.



(via @PatMcAfeeShow) pic.twitter.com/qwAqMxHfrP — Wrestle Ops (@WrestleOps) December 12, 2025

Το «αντίο» του 17 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή έχει ανακοινωθεί εδώ και περίπου 16 μήνες. Ο ίδιος, απευθυνόμενος στον κοινό της εταιρείας δημοσιοποίησε στις 7 Ιουλίου του 2024 πως θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση τον αμέσως ερχόμενο χρόνο, σκορπίζοντας θλίψη στους απανταχού φιλάθλους του Pro-Wrestling. Γιατί όμως ο John Cena θεωρείται ο καλύτερος όλων των εποχών;

Γράφει ο Χρήστος Μπαμπούλης

Από το 2000 έως την αιωνιότητα

Ο John Cena ξεκίνησε την καριέρα του στο WWE όταν ήταν ακόμη 23 χρονών. Συμμετείχε αρχικά στη θυγατρική εταιρεία Ohio Valley Wrestling και το 2000 έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του. Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στις 27 Ιουνίου του 2002 όταν αντιμετώπισε τον χρυσό ολυμπιονίκη Kurt Angle στο δημοφιλές σόου «Smackdown!».

Τα πρώτα χρόνια, η τηλεοπτική παρουσία του John Cena είχε ταυτιστεί με έναν ιδιόμορφο χαρακτήρα, επηρεασμένο από τη χιπ-χοπ κουλτούρα. Ο Cena αποκαλούταν «Doctor of Thuganomics», φορούσε μεγάλες αλυσίδες, εμφανίσεις ομάδων ράγκμπι και τραγουδούσε αυτοσχεδιαστικά ραπ τραγούδια κοροϊδεύοντας τους αντιπάλους του.

Οι ικανότητες του John Cena με το μικρόφωνο, αλλά και η εξαιρετική του παρουσία στο ρινγκ έγιναν γρήγορα αντιληπτές από τους ιθύνοντες του WWE, οι οποίοι του έδωσαν άμεσα μία θέση ανάμεσα στους μεγάλους αστέρες. Το 2003 διαγωνίστηκε για πρώτη φορά εναντίον του παγκόσμιου πρωταθλητή WWE, Brock Lesnar και λίγο αργότερα δούλεψε με τον κορυφαίο στον κλάδο, Undertaker.

Η γέννηση ενός αστέρα - Ο πρώτος τίτλος και η πρώτη του ταινία

Τον Μάρτιο του 2004, στο μεγαλύτερο ετήσιο σόου του WWE, γνωστό και ως «WrestleMania» ο John Cena κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο, κερδίζοντας τον δημοφιλή Big Show. Λίγους μήνες αργότερα, συμμετείχε στην πρώτη του ταινία ως ηθοποιός. Πρόκειται για την ταινία «The Marine».

Στις 30 Ιανουαρίου του 2005, ο John Cena εξασφάλισε το εισιτήριο για έναν αγώνα εναντίον του παγκόσμιου πρωταθλητή WWE και τον Απρίλιο του ίδιου έτους κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο γράφοντας ιστορία. Ο Cena είχε γίνει, πλέον ένας αδιαμφισβήτητος αστέρας και είχε καθιερωθεί στην εταιρεία ως ένας από τους σπουδαιότερους του ρόστερ.

Παγκόσμιος πρωταθλητής - Αγαπημένος του κοινού

Ο John Cena διατήρησε το status του και παρέμεινε στο προσκήνιο ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Συμμετείχε σε μερικούς από τους πιο θρυλικούς αγώνες στην ιστορία του WWE και έδωσε νέα πνοή στο προϊόν της εταιρείας. Κράτησε τη ζώνη με το μεγαλύτερο κύρος για μήνες και αναδείχθηκε σε αγαπημένο αστέρα του κοινού.

Στις 29 Ιανουαρίου του 2007 ένωσε τις δυνάμεις του με τον θρύλο του WWE, Shawn Michaels, με τον οποίο κατέκτησαν από κοινού τις Tag-Team ζώνες. Έκτοτε, ακολούθησαν σπουδαίες νίκες εναντίων καταξιωμένων αστέρων. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2007, ο Cena αντιμετώπισε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Λόγω ρήξης θωρακικού μυός αναγκάστηκε να λείψει από την ενεργό δράση, παραδίδοντας τον παγκόσμιο τίτλο, τον οποίο διατήρησε για περισσότερες από 380 ημέρες.

Η μεγάλη επιστροφή

Ο John Cena διέψευσε τις προσδοκίες και επέστρεψε στα ρινγκ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Τον Ιανουάριο του 2008 πραγματοποίησε τη μεγάλη του επιστροφή εν μέσω αποθέωσης από το έκπληκτο κοινό. Συνέχισε τη διαμάχη του με τον JBL και τον Randy Orton, όμως τον Αύγουστο του ίδιου έτους αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στον λαιμό. Έπειτα από 3 μήνες εκτός δράσης, επέστρεψε εκ νέου, κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τον παγκόσμιο τίτλο Βαρέων Βαρών εναντίον του Chris Jericho.

Ο Cena έχανε και κέρδιζε τον τίτλο για μήνες. Όμως ο μεγάλος του στόχος ήταν άλλος: ήθελε διακαώς τον παγκόσμιο τίτλο WWE, που είχε παραδώσει πριν μερικούς μήνες λόγω τραυματισμού. Παράλληλα, ήθελε να εκδικηθεί τον Randy Orton, λήγοντας τη μεταξύ τους διαμάχη μια και καλή.

Τον Σεπτέμβριο του 2009, στο «Breaking Point» ο John Cena κατόρθωσε να επιτύχει ταυτόχρονα και τους δύο του σκοπούς. Σε έναν αγώνα που γράφτηκε στην ιστορία, κατέκτησε εκ νέου τον παγκόσμιο τίτλο WWE, υποτάσσοντας τον Orton.

Η παράδοση της σκυτάλης από τον The Rock στον Cena

Μετά από περίπου 2 χρόνια, στα οποία βρέθηκε στο κάδρο του WWE τίτλου επανακτώντας και χάνοντας τη ζώνη, ο Cena βρέθηκε μπροστά από τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του. Τον Μάιο του 2011 αντάλλαξε ορισμένες βαριές κουβέντες με τον The Rock, τον οποίο και αντιμετώπισε το 2012 στη «Wrestlemania 28».

Ο Cena ηττήθηκε, όμως ένα χρόνο αργότερα πήρε την εκδίκησή του, κερδίζοντας τον στη «WrestleMania 29». Οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε Rock και Cena έμειναν χαραγμένες στον χρόνο. Η διαμάχη του Cena με τον Rock χαρακτηρίστηκε συμβολικά ως η παράδοση της σκυτάλης από τον μεγαλύτερο σταρ του παρελθόντος στον μελλοντικό καλύτερο όλων των εποχών και αναγνωρίστηκε ως η μετάβαση από την παλαιότερη εποχή (Attitude Era) στη νέα.

Οι επικές αναμετρήσεις με τον CM Punk

Ο John Cena βρέθηκε εκ νέου στη διεκδίκηση του παγκόσμιου WWE τίτλου και αναμετρήθηκε διαδοχικές φορές με τον καταξιωμένο CM Punk. Τον Ιούλιο του 2011 γράφτηκε ιστορία. Ο Cena αντιμετώπισε τον Punk στην πατρίδα του τελευταίου και το κοινό του Σικάγο τον αποδοκίμασε έντονα. Ο CM Punk αποχώρησε νικητής και ο Cena αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, αφού υπέταξε την φιλοδοξία του για τίτλους, παραδίδοντας τη ζώνη για το καλό της εταιρείας.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 ανταμείφθηκε από την διοίκηση του WWE για τον αλτρουισμό του και κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο για 10η φορά στην καριέρα του.

Οι αιματηροί αγώνες εναντίον του Brock Lesnar

Η επιστροφή του Brock Lesnar στο WWE έπειτα από 8 χρόνια στα οποία διέπρεψε στο UFC σηματοδότησε την έναρξη μίας αιματηρής αντιπαλότητας. Την επίθεση του Lesnar στον Cena διαδέχθηκε η μάχη του «Extreme Rules», στην οποία ο Cena επιβλήθηκε του Lesnar χτυπώντας τον στο πρόσωπο με μία σιδερένια αλυσίδα. Η στιγμή αυτή θεωρήθηκε ως ένα «κλείσιμο του ματιού» στο κοινό, που παρακολούθησε την πορεία του Cena από τα πρώτα του χρόνια στην εταιρεία, στηρίζοντας τον μέχρι την απόλυτη καταξίωση.

Το κυνήγι του παγκόσμιου τίτλου και η διαμάχη με τον χαρισματικό Bray Wyatt

Ο Cena έκτοτε αγωνίστηκε διεκδικώντας τον παγκόσμιο τίτλο. Έπειτα από τη νίκη του εναντίον του The Rock στη «WresteMania 29» διατήρησε την ζώνη για 133 μέρες, όμως ένας τραυματισμός στον αχίλλειο δε του επέτρεψε να συνεχίσει ως πρωταθλητής. Η επιστροφή του στα ρινγκ έφερε νέες κατακτήσεις, όμως την παράσταση έκλεψε η χρόνια διαμάχη του Cena με τον ταλαντούχο Bray Wyatt.

Cena και Wyatt δούλεψαν μαζί για περισσότερους από τέσσερις μήνες και χάρισαν στο κοινό μοναδικές στιγμές. Η αντιπαλότητά τους επεκτάθηκε από τα στενά όρια της επαγγελματικής πάλης, αφού οι δυο τους ξεδίπλωσαν την ικανότητά τους στο μικρόφωνο, καθιστώντας τη διαμάχη ένα «παιχνίδι» μυαλού και ψυχολογίας.

Πρωταθλητής Ηνωμένων Πολιτειών

Ο Cena αναμετρήθηκε για τον παγκόσμιο τίτλο εναντίον του Lesnar, όμως δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει το εμπόδιό του. Στις 29 Μαρτίου του 2015 κατέκτησε τη ζώνη του πρωταθλητή Ηνωμένων Πολιτειών. Έπειτα από τρεις θεαματικούς αγώνες εναντίον του ανερχόμενου τότε Kevin Owens, ο Cena έφυγε από το «Battleground» του Ιουνίου νικητής, τελειώνοντας τη διαμάχη.

Στο πλαίσιο της διατήρησης της ζώνης ο Cena αντιμετώπισε όλους τους αξιόλογους αστέρες του WWE, παλεύοντας για τον τίτλο σε εβδομαδιαία βάση. Από τους αγώνες αυτούς, ξεχώρισαν οι αναμετρήσεις εναντίον του παγκόσμιου πρωταθλητή, Seth Rollins, τον οποίο και κέρδισε στο κατάμεστο Madison Square Garden. Πρόκειται για έναν αγώνα, ο οποίος διεξήχθη μέσα σε κλουβί και δεν μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Η αντιπαλότητα με τον θρύλο AJ Styles

Ο Cena αποχώρησε, καθώς έπρεπε να χειρουργηθεί στον ώμο. Την επιστροφή του το 2016 διαδέχθηκε η αναίτια επίθεση του AJ Styles με τον οποίο αντιπαρατέθηκαν δεκάδες φορές. Ο θρυλικός AJ Styles και ο Cena κέρδισαν τις εντυπώσεις όταν πάλεψαν για τον παγκόσμιο τίτλο.

Έπειτα από μία διαμάχη που διήρκησε από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο Cena εγκατέλειψε την ενεργό δράση για μερικούς μήνες καθώς συμμετείχε στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «American Grit». Τον Ιανουάριο του 2017 ο Cena κέρδισε τον AJ Styles και κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο για 16η φορά στην καριέρα του.

Η άρνηση του Cena να παλέψει στη Σαουδική Αραβία λόγω της δολοφονίας Κασόγκι

Ο John Cena έκτοτε συμμετείχε στα εβδομαδιαία σόου του WWE, πάλεψε με σύσσωμο το ρόστερ της εταιρείας, βοήθησε τα νέα ταλέντα να αποκτήσουν χρήσιμες εμπειρίες και διεκδίκησε τον παγκόσμιο τίτλο, χωρίς βέβαια να τα καταφέρει.

Printscreen. Πηγή: BBC

Το 2018, ήταν προγραμματισμένος να αγωνιστεί στο «Crown Jewel», το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία στις 2 Νοεμβρίου, όμως με μία απροσδόκητη κίνηση αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του, καθώς δεν ήθελε να υποστηρίξει το καθεστώς έπειτα από τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι.

Η αναζωπύρωση της έχθρας με τον Wyatt και η σουρεαλιστική μάχη της «WrestleMania 36»

Ο Cena έκτοτε ακολούθησε τα βήματα του Hollywood. Συμμετείχε σε διάφορες δημοφιλείς ταινίες και εμφανιζόταν στο WWE αραιά. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2020 η αντιπαλότητά του με τον -εκλιπών- Bray Wyatt αναζωπυρώθηκε, έπειτα από επίθεση του τελευταίου στον ΄48χρονο αστέρα.

Οι δυο τους εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την συγκυρία του COVID-19, η οποία δεν επέτρεπε στο κοινό να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις του WWE, ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες και δημιούργησαν ένα μοναδικό και πρωτοπόρο κινηματογραφικό κολάζ, το οποίο συνδύαζε την διαμάχη στο ρινγκ, με τον εικαστικό τρόμο και τον σουρεαλισμό.

Η δυνατότητα που τους παραχωρήθηκε να διαχειριστούν τον τηλεοπτικό χρόνο, όπως εκείνοι επιθυμούσαν δημιούργησε ένα κράμα ανάμεσα σε επαγγελματική πάλη και κινηματογραφική δεξιοτεχνία. Η ανιαρή «WrestleMania 36», η οποία έχασε σε δυναμική λόγω της απουσίας του κοινού αναδείχθηκε σε ιστορική ευκαιρία, την οποία οι δυο τους εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο, διευρύνοντας εκ νέου τα όρια και τροφοδοτώντας την εξέλιξη του προϊόντος.

Η περιοδεία συνταξιοδότησης

Από τότε, μέχρι και τον Ιούλιο του 2024, ο Cena επικεντρώθηκε στις ταινίες και οι εμφανίσεις του στο WWE έγιναν ακόμα πιο αραιές. Στις 6 Ιουλίου του 2024, ο John Cena σόκαρε το κοινό της εταιρείας ανακοινώνοντας πως η ερχόμενη χρονιά θα είναι η τελευταία του στο ρινγκ.

Η ανακοίνωση της τελευταίας περιοδείας του Cena με το WWE αποτέλεσε το εφαλτήριο μίας ιστορικής χρονιάς. Ο John Cena κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο για 17η φορά στην καριέρα του όταν σε ένα φαντασμαγορικό σόου επιβλήθηκε του Cody Rhodes μετά από συνεργασία του με τον The Rock, αλλά και τον δημοφιλή ράπερ Travis Scott.

Ο Cena εγκατέλειψε τον ρόλο του «αγαπημένου του κοινού» και δοκίμασε να χρησιμοποιήσει έναν χαρακτήρα «κακού». Ωστόσο, έπειτα από μερικούς μήνες επέστρεψε στην παραδοσιακή του περσόνα και αποθεώθηκε από τον κόσμο, που έσπευσε να τον παρακολουθήσει για μία τελευταία φορά.

Ο καλύτερος όλων των εποχών

Ο John Cena αποτελεί ο μεγαλύτερος αστέρας όλων των εποχών όσον αφορά την επαγγελματική πάλη. Είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο 17 φορές. Ανέλαβε την ευθύνη να αποτελέσει το «πρόσωπο» μίας εταιρείας που αποτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια και το επαγγελματικό του ήθος, σε συνδυασμό με την ικανότητά του επέτρεψε στον ίδιο αλλά και το WWE να αγγίξει διαδοχικά νέες κορυφές.

Από το 2000 μέχρι και σήμερα, δεν κατόρθωσε απλώς να πραγματοποιήσει τα παιδικά του όνειρα. Κατάφερε να μείνει στη συνείδηση του κόσμου και των συναδέλφων του ως ο κορυφαίος ανά τους αιώνες, ξεπερνώντας ακόμη και τους The Rock και Stone Cold Steve Austin. Η αυταπάρνηση του Cena να συμμετάσχει στους αγώνες παρά τους δεκάδες τραυματισμούς και το ταλέντο του να συνδέεται με το κοινό τον τοποθετούν στο «πάνθεον» των μεγαλύτερων της ιστορίας.

Ο «κύριος 80 εκατομμύρια»

Το διαμέτρημα της εμπορικής του επιτυχίας είναι δύσκολο να υπολογιστεί οικονομικά. Η εμπορική αξία του Cena αποτιμάται σε 80 εκατομμύρια δολάρια. Ταυτόχρονα, όμως η παρουσία του Cena στο WWE ταυτίζεται χρονικά με τον υπερδεκαπλασιασμό της αποτίμησης της αξίας της εταιρείας. Όταν ο Cena έκανε ντεμπούτο στο WWE η περιουσία του μεγαλύτερου brand στην ιστορία της επαγγελματικής πάλης ήταν 378 εκατομμύρια δολάρια. Τη στιγμή που ο Cena αποχαιρετά τα ρινγκ, η περιουσία της εταιρείας αποτιμάται σε 16 δισεκατομμύρια.

Το «πρόσωπο» μίας εταιρείας 1 δισ. δολαρίων

Ο John Cena δίνει το Σάββατο (13/12) τον τελευταίο του αγώνα στο WWE εναντίον του Gunther. Η συγκίνηση αναμένεται να ξεπεράσει τα συνηθισμένα, αφού ο 48χρονος αστέρας αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο ενός από τα μεγαλύτερα success story στην ιστορία της βιομηχανίας του θεάματος. Όμως, ο Cena δεν εγκαταλείπει το WWE. Αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα πρεσβευτή της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή μόνο τυχαία δε θα έπρεπε να θεωρείται. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του Cena, σε συνδυασμό με την αναγνωρισιμότητά του τον καθιστούν ιδανικό για τη δουλειά. Ο Cena δεν είναι απλά ένας παλαιστής. Είναι ένας μοναδικός εργαζόμενος, ο οποίος με αυταπάρνηση διαφύλαξε τα συμφέροντα της εταιρείας, ακόμα και όταν αυτή δυσκολευόταν να βρει τον δρόμο της.

Η ικανότητα του John Cena να αφηγηθεί ιστορίες αντιπαλότητας, να μεταδώσει κοινωνικά μηνύματα και να συνδεθεί με το κοινό παραμένει αμείωτη στο χρόνο. Οι ιθύνοντες του WWE φαίνεται να το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα.

Η παραμονή του Cena στον οργανισμό και η ανάδειξή του σε πρεσβευτή του προϊόντος αποτελεί πέρα από επιχειρηματική κίνηση και ιστορικό καθήκον. Ο ίδιος άλλωστε αποτελεί το πρόσωπο της εταιρείας εδώ και δεκαετίες και αυτός αναμένεται να παραμείνει ως ρόλος του, έστω κι από διαφορετικό πόστο...