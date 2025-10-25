Ο καιρός τρελάθηκε: Τη Δευτέρα καταιγίδες, την 28η Οκτωβρίου… καλοκαίρι

«Μίνι» καλοκαιράκι έρχεται τις επόμενες ημέρες καθώς την 28η Οκτωβρίου οι παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Πριν όμως την παρέλαση, τη θέση της λιακάδας αναμένεται να πάρουν τα σύννεφα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για διαταραχή εξπρές τη Δευτέρα (27/10).

Ειδικότερα, στην ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10), εξηγεί πως τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά και ζεστός. Όπως αναφέρει, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια στιγμή καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι νοτιάδες θα αγγίξουν στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Ο μετεωρολόγος έκανε πρόγνωση καιρού και για την Τρίτη, 28η Οκτωβρίου. Όπως είπε, ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις.

«Διαταραχή εξπρές θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες»

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Καταιγίδες τη Δευτέρα (στο Π) με 30άρια. Χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις. Καλημέρα! Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοδική πορεία της θερμοκρασίας με τα θερμόμετρα ήδη από χθες να φτάνουν τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη (29-30 βαθμοί Θεσσαλία, Φθιώτιδα ,Βοιωτία, Πελοπόννησος, 31-32 Κρήτη).

Παράλληλα μία διαταραχή εξπρές, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ. Σχετικά με την 28η Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις».