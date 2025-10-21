Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

Με θλίψη αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο ο καλλιτεχνικός κόσμος, καθώς η απώλειά του είναι μεγάλη.

Μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές, η Γλυκερία δήλωσε ότι «σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας πρωτοπόρος». Περιγράφοντας την ζωή του σημείωσε ότι «δεν έπαψε να έχει ανησυχίες και να δημιουργεί τραγούδια για όλους τους Έλληνες».

Η Γλυκερία μίλησε για «μεγάλη, σοβαρή απώλεια, ενός καλλιτέχνη που είχε πάντα όραμα». Όπως τόνισε η τραγουδίστρια, ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε μια «μεγάλη κληρονομιά». «Είμαστε πολύ τυχεροί σαν Έλληνες που είχαμε τον Διονύση Σαββόπουλο. Όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές τον έχουν τραγουδήσει», πρόσθεσε. Περιέγραψε και το έργο του χαρακτηρίζοντάς το «τόσο πρωτότυπο, τόσο δυνατός λόγος».

«Ήταν το ροκ του μέλλοντός μας», υπογράμμισε η Γλυκερία, πριν τον ευχαριστήσει για την συνεισφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Λίνα Νικολακοπούλου: «Ό,τι πιο απροσποίητο ήρθε στο ελληνικό τραγούδι»

Και η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου μίλησε στο Action24 λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου. «Ήταν ό,τι πιο καινούργιο, ό,τι πιο απροσποίητο ήρθε στο ελληνικό τραγούδι. Με τους στίχους τους μας έβγαλε από τις συμβάσεις. Όλα του τα τραγούδια είναι ακριβά, φτιαγμένα με την προσοχή ενός χρυσοχόου», τόνισε.

Ξεχώρισε την «ματιά του» επισημαίνοντας ότι «μας άνοιγε συνεχώς τα μάτια για να αντιλαμβανόμαστε τη ζωή μας και τον τόπο μας».

Τον περιέγραψε ως έναν χαριτωμένο άνθρωπο, προσεκτικό ακροατή. «Είχε μια χάρη αριστοφανική. Το χιούμορ του ήταν ορατό. Έπρεπε να κερδίσεις την εκτίμησή του», συμπλήρωσε.