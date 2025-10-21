«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί» φώναξαν οι συγκρατούμενοί του μόλις έφτασε στη La Santé - Πώς είναι το κελί

Το κατώφλι της φυλακής La Santé στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού πέρασε λίγο μετά τις 10:00 ο Νικολά Σαρκοζί ο οποίος θα εκτίσει 5ετη ποινή αφού κρίθηκε ένοχος για χρηματισμό από το καθεστώς Καντάφι το 2007

Ο Σαρκοζί έφυγε από το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται στο 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας και σε λιγότερο από 20 λεπτά έφτασε στο διαβόητο σωφρονιστικό κατάστημα το οποίο έχει φιλοξενήσει πολλές προσωπικότητες στο παρελθόν. Για την ιστορία, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας γίνεται ο πρώτος αρχηγός κράτους στην ιστορία της χώρας που φυλακίζεται.

Καθ' οδόν προς τη La Santé, ανάρτησε μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τονίζοντας ότι «Ένας αθώος φυλακίζεται. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει».

Πάντως, αμέσως μετά την είσοδό του στη φυλακή, οι δικηγόροι του Νικολά Σαρκοζί κατέθεσαν αμέσως το αίτημα αποφυλάκισής του. «Το αίτημα αποφυλάκισης έχει ήδη κατατεθεί», δήλωσε στον Τύπο ο Κριστόφ Ινγκρέιν. «Στην πραγματικότητα και νομικά, ο Νικολά Σαρκοζί είναι αθώος αυτή τη στιγμή και, παρά ταύτα, έχει φυλακιστεί», πρόσθεσε λίγα λεπτά μετά την άφιξη του πρώην προέδρου.

Η υποδοχή των συγκρατούμενών του

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!» «Ο Σαρκοζί είναι εδώ!» φώναζαν οι κρατούμενοι από τα κελιά τους, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος πέρασε από την απαραίτητη διοικητή εξέταση που ακολουθείται για όλους τους κρατούμενους προτού οδηγηθεί στο κελί του.

Πώς είναι το κελί

Για την ασφάλειά του, τις πρώτες ημέρες θα παραμείνει στην απομόνωση ενώ στη συνέχεια θα δεχτεί το πρώτο του επισκεπτήριο που αναμένεται να είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Σύμφωνα με σκίτσα που έχουν διαρρεύσει στον τύπο, το κελί στο οποίο θα φιλοξενηθεί ο Νικολά Σαρκοζί είναι 9 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει: ένα κρεβάτι, ένα κομοδίνο, μια τηλεόραση και ένα σταθερό τηλέφωνο, ένα γραφείο, τουαλέτα και ντουζιέρα ενώ το παράθυρο είναι θωρακισμένο με σίδερα.