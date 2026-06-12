Ο Καναδάς απαγόρευσε την είσοδο του Τόμας Πάρτεϊ στην χώρα και χάνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ

Η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Πέμπτη (18/6) και θα το κάνει χωρίς τον ηγέτη της, τον Τόμας Πάρτεϊ.

Μπορεί ο 32χρονος μέσος να συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της χώρας του για το Μουντιάλ, όμως όταν η ομάδα έφτασε στο Τορόντο του Καναδά που θα γίνει το ματς του απαγορεύτηκε η είσοδος, καθώς εκκρεμούν εις βάρος του κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλική επίθεση.

Όλες οι κατηγορίες προέρχονται από την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2025, έχει γίνει έρευνα και ο ίδιος δηλώνει αθώος, ενώ δεν έχει καταδικαστεί, με την πρώτη δίκη είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο. Μπορεί να μην είχε πρόβλημα εισόδου στις ΗΠΑ που προετοιμαζόταν η χώρα του, όμως η αίτηση βίζας που κατέθεσε στον Καναδά απορρίφθηκε.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έβγαλε ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής:

«Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο ποδοσφαιριστής Τόμας Πάρτεϊ δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει από το προπονητικό κέντρο της Γκάνας στη Βοστώνη των ΗΠΑ προς τον Καναδά για τον πρώτο αγώνα της ομάδας απέναντι στον Παναμά, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, καθώς η αίτησή του για βίζα απορρίφθηκε από την καναδική κυβέρνηση».

«Η FIFA δεν εμπλέκεται στις μεταναστευτικές διαδικασίες των χωρών που φιλοξενούν τη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης αιτήσεων βίζας. Όπως συμβαίνει και σε προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η τελική απόφαση για τη χορήγηση βίζας και την είσοδο στη χώρα ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση της εκάστοτε χώρας υποδοχής».