Ο κανόνας των 3 ωρών που προστατεύει την καρδιά - Πότε πρέπει να τρώμε

Η ώρα που τρώμε το βραδινό μας ίσως αποδειχθεί εξίσου σημαντική με το τι βάζουμε στο πιάτο. Μια νέα μελέτη από το Northwestern Medicine στις ΗΠΑ δείχνει ότι η ολοκλήρωση του δείπνου τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από τον ύπνο και η ελαφρά παράταση της νυχτερινής νηστείας μπορεί να βελτιώσει σημαντικούς δείκτες καρδιαγγειακής και μεταβολικής υγείας. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι συμμετέχοντες δεν περιόρισαν τις θερμίδες τους· απλώς άλλαξαν το πότε έτρωγαν.

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, οι ερευνητές εστίασαν στη σχέση ανάμεσα στη διατροφή και το βιολογικό ρολόι του οργανισμού. Ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί με βάση κιρκάδιους ρυθμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν τον ύπνο, την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και τον μεταβολισμό. Όταν το φαγητό καταναλώνεται πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου, αυτοί οι ρυθμοί μπορεί να διαταραχθούν. Αντίθετα, η ευθυγράμμιση των γευμάτων με τον φυσικό κύκλο ύπνου–αφύπνισης φαίνεται να ενισχύει τον συντονισμό καρδιάς, μεταβολισμού και ύπνου.

Στη μελέτη συμμετείχαν 39 υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες ηλικίας 36 έως 75 ετών, οι οποίοι θεωρούνταν ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιομεταβολικά νοσήματα. Οι μισοί ακολούθησαν το νέο πρωτόκολλο: σταματούσαν να τρώνε τουλάχιστον τρεις ώρες πριν κοιμηθούν, παρατείνοντας τη νυχτερινή νηστεία τους στις 13 έως 16 ώρες. Οι υπόλοιποι συνέχισαν τη συνήθη πρακτική τους, με 11 έως 13 ώρες νηστείας. Και στις δύο ομάδες συστήθηκε να χαμηλώνουν τα φώτα τρεις ώρες πριν τον ύπνο, ώστε να ενισχυθεί η φυσική προετοιμασία του οργανισμού για ξεκούραση.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις

Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 7,5 εβδομάδες και τα αποτελέσματα ήταν μετρήσιμα. Όσοι υιοθέτησαν τη νωρίτερη διακοπή του φαγητού εμφάνισαν μείωση της νυχτερινής αρτηριακής πίεσης κατά 3,5% και πτώση του καρδιακού ρυθμού κατά 5%. Πρόκειται για μεταβολές που αντανακλούν έναν πιο «υγιή» ημερήσιο ρυθμό: η καρδιά και η πίεση αυξάνονται την ημέρα, όταν το σώμα είναι δραστήριο, και μειώνονται τη νύχτα, όταν ξεκουράζεται. Αυτή η φυσιολογική εναλλαγή συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή πρόγνωση.

Τα οφέλη δεν περιορίστηκαν στο καρδιαγγειακό σύστημα. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν και βελτιωμένο έλεγχο του σακχάρου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε δοκιμασία με γλυκόζη, το πάγκρεας ανταποκρίθηκε πιο αποτελεσματικά, εκκρίνοντας ινσουλίνη με τρόπο που βοηθά στη σταθερότερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Η εύρυθμη λειτουργία της ινσουλίνης αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και άλλες μεταβολικές διαταραχές.

Πώς εξηγούνται τα αποτελέσματα

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η σημασία δεν βρίσκεται μόνο στη μείωση της διάρκειας κατανάλωσης τροφής, αλλά κυρίως στην προσαρμογή της στο βιολογικό ρολόι. Η διαλειμματική νηστεία έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται αποκλειστικά στις ώρες νηστείας. Εδώ, το στοιχείο που διαφοροποιεί την προσέγγιση είναι ότι η νηστεία συνδέθηκε χρονικά με τον ύπνο, ενισχύοντας τη φυσική νυχτερινή αποκατάσταση του οργανισμού.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη ότι η καρδιομεταβολική υγεία του γενικού πληθυσμού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Καταστάσεις όπως η υπέρταση, ο διαβήτης τύπου 2, η λιπώδης νόσος του ήπατος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα σχετίζονται άμεσα με διαταραχές του μεταβολισμού. Μια απλή, μη φαρμακευτική παρέμβαση, που δεν απαιτεί αυστηρή δίαιτα ή στέρηση θερμίδων, θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο πρόληψης.

Μια απλή στρατηγική χωρίς φάρμακα

Ένα ακόμη ενθαρρυντικό στοιχείο ήταν η συμμόρφωση: το πρόγραμμα τηρήθηκε επιτυχώς σχεδόν από το 90% από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι, αντί να μετρούν θερμίδες, επικεντρώθηκαν στη σταθερότητα του ωραρίου και στη δημιουργία μιας «ζώνης» ηρεμίας πριν από τον ύπνο. Αυτό υποδηλώνει ότι η μετατόπιση της ώρας του δείπνου είναι πιο ρεαλιστική για πολλούς ανθρώπους σε σχέση με αυστηρές υποθερμιδικές δίαιτες.

Οι ερευνητές σκοπεύουν να επεκτείνουν τη μελέτη σε μεγαλύτερους πληθυσμούς και διαφορετικά κέντρα, ώστε να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα. Ωστόσο, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι μια μικρή αλλαγή στη βραδινή ρουτίνα —η ολοκλήρωση του φαγητού τρεις ώρες πριν τον ύπνο και η ελαφρά παράταση της νυχτερινής νηστείας— μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την καρδιά και τον μεταβολισμό. Σε μια εποχή όπου οι χρόνιες παθήσεις αυξάνονται, η «σωστή ώρα» ίσως αποδειχθεί εξίσου σημαντική με τη «σωστή τροφή».

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.