Ο καπνός από τη φωτιά της Πάρου «έπνιξε» την Κρήτη - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Συνεχίζουν να μαίνονται οι φλόγες στην Πάρο, παρότι η φωτιά στο νησί έχει τεθεί υπό έλεγχο σε ένα βαθμό.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, βέβαια, παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν και μπορούν να προκαλέσουν την αναζωπύρωση των μετώπων.

Η φωτιά ήδη έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή, έχοντας κατακάψει μεγάλες εκτάσεις, με τον καπνό από τις φλόγες να πνίγει όχι μόνο την Πάρο, αλλά και τα διπλανά νησιά των Κυκλάδων, φθάνοντας έως την Κρήτη, σύμφωνα με το AtmoHub.

Δείτε το βίντεο του φορέα που παρουσιάζει την προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τη δασική πυρκαγιά, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού:

Την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου, Χαρίλαο Γιουρτζίδη, οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή στην Πάρο επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 24 οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς σήμερα από Αττική.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν Εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Την επιχείρηση συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται διαβροχή στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Σε ύφεση τα μέτωπα - Φόβοι για αναζωπυρώσεις

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Γιουρτζίδης ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο μέτωπο επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση και όλα σχεδόν τα μέτωπα είναι σε ύφεση, ωστόσο η επιφυλακή παραμένει υψηλή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέες εστίες ή αναζωπυρώσεις.

Δύο αποθήκες καταστράφηκαν από τις φλόγες

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές, ο κ. Γιουρτζίδης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο μίας κατοικίας, ενώ δύο αποθήκες έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή για εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες. Παράλληλα, η κατάσταση επιτρέπει την ομαλή επιστροφή των κατοίκων που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά από τις περιοχές που απειλήθηκαν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, οι εκκενώσεις ουσιαστικά έχουν λήξει και «όλα επιστρέφουν σιγά-σιγά στη φυσιολογική τους κατάσταση», ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στις Κυκλάδες εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με στόχο να τεθεί το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων αναζωπυρώσεων.