Ο καπνός από τη φωτιά της Βοιωτίας «πνίγει» την Πελοπόννησο και φθάνει ως τη Λακωνία

Πολλαπλά είναι τα πύρινα μέτωπα και σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου σε όλη τη χώρα, προκαλώντας ανησυχία και θλίψη, ενώ βαρύ είναι το πένθος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη τους με τις φωτιές.

Πέραν της περιβαλλοντικής καταστροφής, τις αμέτρητες ζημιές σε περιουσίες, σημαντικότερο όλων είναι ο κίνδυνος που έχει δημιουργηθεί για τη ζωή και την υγεία των πολιτών, τόσο από τις ίδιες τις φλόγες όσο και από τους καπνούς που προκαλούνται από τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με το Meteo, «πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 31/07 σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου σε μια ημέρα με ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Οι πλέον ενεργές στις 14:30 της Παρασκευής είναι οι δασικές πυρκαγιές στη Νότια Βοιωτία και στην Αργολίδα όπως διακρίνονται στη δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr».

Όπως φαίνεται και από την εικόνα του Meteo οι καπνοί της Βοιωτίας έχουν πνίξει ακόμα και την Πελοπόννησο, φθάνοντας μέχρι και τον νομό της Λακωνίας, δημιουργώντας μια σοκαριστική εικόνα.