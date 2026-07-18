Ο «καρχαρίας» που έδειξε τα δόντια του: Το εκπληκτικό ντεμπούτο του Ζότα Σίλβα και τα 7,5 χρόνια

Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα εύκολο απόγευμα χθες απέναντι στη Φορτούνα Σίταρντ και έκανε τη 2η νίκη στα φιλικά. Αυτός που την «υπέργραψε», ήταν ο ορεξάτος Ζότα Σίλβα.

Ο Πορτογάλος μέσος, δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, δε χρειάστηκε ούτε 60 λεπτά για να σκοράρει τρεις φορές, στη πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα. Σαν καρχαρίας που «μύριζε αίμα», ο Ζότα Σίλβα είχε συμμετοχή σε όλες τις φάσεις, με το δεύτερο γκολ μάλιστα να είναι μία πορτογαλική μαγεία.

Μάλιστα το μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, πήρε μία «σκυτάλη» μετά από 7,5 ολόκληρα χρόνια, καθώς από τότε κάποιος επιθετικός μέσος του Ολυμπιακού, έχει να σκοράρει χατ τρικ. Ποιος άλλος θα το είχε καταφέρει αυτό; Μα φυσικά ο Κώστας Φορτούνης, στις 30 Ιανουαρίου 2019, όταν σημείωσε τρία γκολ στη νίκη των «ερυθρολεύκων» με 4-0 επί της ΑΕΛ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Βέβαια τότε ο Έλληνας αρχηγός χρειάστηκε 75', ενώ ο Πορτογάλος το έκανε και σε λιγότερα και στα πρώτα του κιόλας και ας ήταν ανεπίσημο παιχνίδι.

Μόνο από σέντερ φορ έβλεπε χατ τρικ τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός, δηλαδή από τους Ελ Κααμπί, Ελ Αραμπί και Χασάν, με τους «ερυθρόλευκους» να ελπίζουν ότι θα είναι το πρώτο από τα πολλά που θα προσφέρει αυτός ο παίκτης.