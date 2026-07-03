Ο Κάρολος κάλεσε σε σπάνιο οικογενειακό δείπνο τη βασιλική οικογένεια -«Μενού» η άφιξη Χάρι, Μέγκαν

Ένα σπάνιο οικογενειακό δείπνο παρέθεσε ο Βασιλιάς Κάρολος σε ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας στη Σκωτία. Κι εύκολα μπορεί να μαντέψει κανείς ποια θέματα συζητήθηκαν ενόψει του αμφιλεγόμενου ταξιδιού του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία το Σαββατοκύριακο 4 και Ιουλίου.



Ο Κάρολος με τη σύζυγό του, Καμίλα, βρίσκονται στο Εδιμβούργο για τη λεγόμενη «Βασιλική Εβδομάδα», την ετήσια επίσκεψή του για τον εορτασμό της σκωτσέζικης κουλτούρας, κοινότητας και επιτευγμάτων. Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, μαζί τους ήταν και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ στο ιστορικό Παλάτι του Χόλιρουντχαουζ, την επίσημη κατοικία του μονάρχη, καθώς και άλλοι καλεσμένοι.



Ήταν αυτό που στην βασιλική ορολογία ονομάζεται «dine and sleep», δηλαδή δείπνο στο παλάτι και διανυκτέρευση πριν από την τελετή του Τάγματος του Θίσλ, την ετήσια γιορτή του αρχαίου σκωτσέζικου ιπποτικού τάγματος, στην οποία ο Βασιλιάς, η Βασίλισσα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Έντουαρντ έδωσαν το παρών.

Η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας Έντουαρντ είχαν συναντήσει νωρίτερα τον αδελφό τους σε ένα πάρτι στον κήπο για τοπικούς αξιωματούχους και διακεκριμένα μέλη της κοινότητας στο γοτθικό παλάτι, το οποίο λειτουργεί ως η κύρια βασιλική κατοικία στη Σκωτία από τον 16ο αιώνα.



Οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις δεν καταγράφονται στο «Court Circular», το επίσημο αρχείο των βασιλικών υποχρεώσεων, αλλά σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail» πραγματοποιήθηκε δείπνο. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει.



Ωστόσο, με την πιθανή άφιξη του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο – με ή χωρίς την οικογένειά του – να κυριαρχεί στις ειδήσεις για τη βασιλική οικογένεια, καθώς και το συνεχιζόμενο ζήτημα με πρωταγωνιστή τον Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίντσορ, θα υπήρχαν πολλά θέματα προς συζήτηση για όλους.



Πάντως, όπως φαίνεται, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν είχε ακόμη λάβει αποδοχή της προσφοράς του να φιλοξενήσει τον Δούκα του Σάσεξ στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία, για τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες.

Τα σχέδια Χάρι και αντίδραση του Μπάκιγχαμ

Το ταξίδι, ακόμη και πριν αυτό ξεκινήσει, έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις.



Η ομάδα του Χάρι έχει ήδη ανακοινώσει το πλήρες πρόγραμμα του ταξιδιού του πρίγκιπα σε επιλεγμένα μέσα ενημέρωσης, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων και επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συνοδεύσει τη σύζυγό του Μέγκαν και τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λιλιμπέτ, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.



Επίσης, έχει δηλώσει δημόσια και ξεκάθαρα την επιθυμία του να γνωρίσει τα παιδιά του στον παππού τους. Η Λιλιμπέτ τον έχει συναντήσει μόνο μία φορά όταν ήταν μωρό, ενώ ο Άρτσι τον έχει δει λίγες φορές όταν ήταν πολύ μικρός.



Φαίνεται επίσης ότι η ομάδα του έχει επιβεβαιώσει τα σχέδια να συνοδεύσει τα παιδιά του σε επίσκεψη στον τάφο της μητέρας του, Νταϊάνας, στο Άλθορπ, το κτήμα της οικογένειας Σπένσερ.



Αντίθετα, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση των οικογενειακών σχέσεων, καθιστώντας σαφές ότι, εάν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια επανένωση ή συνάντηση, θα έπρεπε να γίνει ιδιωτικά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι προ ημερών η ομάδα του Χάρι εξέδωσε μια σειρά ανακοινώσεων, αναφέροντας ότι το ταξίδι κινδύνευε, καθώς ο Χάρι είχε μόλις πληροφορηθεί ότι η Ravec, η επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει την αστυνομική προστασία των μελών της βασιλικής οικογένειας και των διπλωματών, δεν είχε εξετάσει το αίτημά του να του παρασχεθεί 24ωρη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Έχοντας χάσει πέρυσι μια δαπανηρή δικαστική διαμάχη εναντίον του υπουργείου Εσωτερικών για την απόφασή του να του αφαιρέσει την αστυνομική προστασία όταν παραιτήθηκε από τα βασιλικά καθήκοντά του και μετακόμισε στις ΗΠΑ, ο Χάρι είχε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό και την επιτροπή να επανεξετάσουν την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ήταν «επικίνδυνο» για τον ίδιο να φέρει την οικογένειά του στη Μεγάλη Βρετανία.

