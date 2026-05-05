O Καστανίδης που αγαπούσε να συγκρούεται με όλους τους προέδρους....

Όταν τα επιχειρήματα στην πολιτική δίνουν τη θέση τους στους χαρακτηρισμούς, η κατάσταση ξεφεύγει.

Και κάπως έτσι μετά τα όσα βαριά είπε ο Χάρης Καστανίδης για το Νίκο Ανδρουλάκη (τον «στόλισε» με διάφορα όπως ανιστόρητος, υστερόβουλος, ασήμαντος και άλλα παρόμοιου περιεχομένου), ανέλαβαν διάφορα μέλη και φίλοι του κόμματος, προφανώς υποστηρικτές της ηγεσίας, να απαντήσουν.

Θύμιζαν λοιπόν με τις αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο ότι το 1992 ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε διαγράψει τον κ. Καστανίδη. Αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου το 2012, όταν μάλιστα στη συνέχεια ο Καστανίδης ίδρυσε δικό του κόμμα (την Κοινωνική Συμφωνία) μαζί με τη Λούκα Κατσέλη, διασπάζοντας επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στη Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη.

Χωρίς να το πουν ευθέως, τον έλεγαν γυρολόγο και διασπαστή, αλλά και γενικώς διαμαρτυρόμενο με προσωπικές αιχμές κατά όλων των προέδρων, από τον Κώστα Σημίτη μέχρι τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τη Φώφη Γεννηματά και το Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα.

Αυτό που επίσης δεν είπαν, αλλά είναι βέβαιο ότι σιωπηλά το ευχήθηκαν είναι το γνωστό -που λέμε όταν τσακωνόμαστε και κάποιος αποχωρεί- «στο καλό και να (μη) μας γράφεις».