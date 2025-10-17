Ο Καστανίδης θέλει... «ανοιχτή διαδικασία» για να βρεθεί το πρόσωπο που θα ενώσει την κεντροαριστερά

Τα πράγματα είναι απλά για τον Χάρη Καστανίδη: Δημοσκοπικά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κόμμα που «να κάνει άλμα στη συνείδηση των πολιτών». Ούτε βέβαια, μεταξύ αυτών, το ΠΑΣΟΚ.

Και επειδή «ο Θεός να τις κάνει στρατηγικές», έτσι είπε τουλάχιστον στο ραδιόφωνο του Real 97.8, για το «πάμε κατά μόνας» όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Ανδρουλάκης, ζητά προεκλογική δέσμευση: Καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Δεξιά και αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης.

Το προφανές είναι ότι ο Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα της ΝΔ. Γιατί άλλη «εξίσωση» δεν οδηγεί σε κυβέρνηση.

Επίσης το προφανές είναι πως τα «κουκιά» δεν βγαίνουν μεταξύ των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων. Οπότε το αίτημα Καστανίδη είναι κενό περιεχομένου.

Αυτό που ίσως έχει μεγαλύτερη αξία είναι το γεγονός ότι ο πρώην υπουργός - εν αναμονή των αποφάσεων Τσίπρα, λέει πως εδώ και τώρα απαιτείται «ιδεολογική, προγραμματική και εάν χρειαστεί οργανωτική» συνεννόηση μεταξύ όλων των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου - εκτός όσων έχουν αυτοαποκλειστεί - όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και σίγουρα πριν από τις εκλογές.

Με ποιον στο τιμόνι; Απάντηση δεν υπάρχει σε αυτό από τον κ. Καστανίδη γιατί προέχει «το πρόγραμμα του ισχυρού δημοκρατικού πόλου» αλλά έσπευσε να προσθέσει κάτι που ίσως πέρασε στα ψιλά:

«Και μετά με ανοιχτή διαδικασία να δούμε ποιος θα είναι αυτός». Ποιος; Αυτός που θα ενώσει την κεντροαριστερά προφανώς....







