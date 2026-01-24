Ο κατήφορος δεν έχει τέλος: Νέα ήττα για τους Μπακς απέναντι στους Νάγκετς -Ζημιά με Αντετοκούνμπο

Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα τους Μιλγουόκι Μπακς. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς ηττήθηκε 102-100 από τους Ντένβερ Νάγκετς, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς είδε το φινάλε του αγώνα από τον πάγκο ανήμπορος να βοηθήσει.



Οι Μπακς υποχώρησαν στο 18-26 στην Ανατολή, ενώ η ομάδα του Ντένβερ ανέβηκε στο 31-15 στη δυτική περιφέρεια. Οι Νάγκετς μπήκαν στο παρκέ με εντυπωσιακό ρυθμό και κατάφεραν να χτίσουν διαφορά 23 πόντων, με τον Τζούλιαν Στρόουδερ να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνιση της σεζόν του, σημειώνοντας 20 πόντους. Παρά τις σημαντικές απουσίες – ανάμεσά τους ο Νίκολα Γιόκιτς, ο Τζαμάλ Μάρεϊ και ο Πέιτον Γουότσον – το Ντένβερ έδειχνε να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό.







Ωστόσο, οι Μπακς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Παρότι βρέθηκαν πίσω με 86-63 περίπου δέκα λεπτά πριν το τέλος, ξεκίνησαν μια εντυπωσιακή αντεπίθεση. Ο Ράιαν Ρόλινς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της τέταρτης περιόδου, σκοράροντας 15 από τους 21 πόντους του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο. Με τρίποντό του στα 29 δεύτερα πριν το τέλος μείωσε σε 99-97, βάζοντας φωτιά στο ματς.



Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ απάντησε με δύο εύστοχες βολές για το 101-97, όμως ο Ρόλινς ξαναχτύπησε με νέο τρίποντο στα 5 δεύτερα για το 101-100. Ο Τζέιλεν Πίκετ στη συνέχεια κέρδισε φάουλ και ευστόχησε στην πρώτη βολή, αλλά αστόχησε στη δεύτερη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπής.



Ο Κάιλ Κούζμα πήρε το ριμπάουντ, προχώρησε μέχρι το κέντρο και επιχείρησε το σουτ της απελπισίας, όμως η μπάλα κατέληξε στο μπροστινό μέρος της στεφάνης, σφραγίζοντας τη νίκη των Νάγκετς.