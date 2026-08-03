Ο καύσωνας απειλεί και τα πουλιά: Ποια είδη κινδυνεύουν και τι μπορούμε να κάνουμε

Ο καύσωνας δεν δοκιμάζει μόνο τους ανθρώπους. Χιλιάδες πτηνά που ζουν μέσα στις πόλεις βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της θερμικής εξάντλησης, της αφυδάτωσης, ακόμη και της απώλειας νεοσσών.

«Ο καύσωνας δεν επηρεάζει κατά τον ίδιο τρόπο όλα τα είδη ορνιθοπανίδας», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ Περικλής Κ. Μπίρτσας, καθηγητής Βιολογίας Άγριας Πανίδας και διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Όπως επισημαίνει, ο πραγματικός κίνδυνος δεν εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία του αέρα, αλλά και από παράγοντες όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία, ο άνεμος, η διάρκεια του καύσωνα, η θερμοκρασία του χώρου όπου βρίσκεται το πτηνό, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε σκιά και νερό.

Οι πόλεις δεν είναι ένα ενιαίο περιβάλλον

Οι αστικές περιοχές αποτελούν ένα «μωσαϊκό» διαφορετικών χώρων: κτίρια, δρόμοι, πάρκα, αυλές, δενδροστοιχίες, κήποι και εγκαταλελειμμένες εκτάσεις δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες για τα πτηνά.

Κάποια είδη καταφέρνουν να προσαρμοστούν καλύτερα στην ανθρώπινη παρουσία, όμως άλλα –ιδιαίτερα τα νεαρά ή εξασθενημένα πτηνά– αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν επικίνδυνα.

Ποια πτηνά κινδυνεύουν περισσότερο

Σύμφωνα με τον κ. Μπίρτσα, ιδιαίτερα ευάλωτα είναι:

Οι νεοσσοί σε φωλιές κτιρίων, καθώς δεν μπορούν να μετακινηθούν σε πιο δροσερά σημεία και η θερμοκρασία μέσα στη φωλιά μπορεί να ξεπεράσει σημαντικά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Τα πρόσφατα πτερωμένα νεαρά πουλιά, τα οποία συχνά δεν γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν ασφαλή καταφύγια.

Τα μικρόσωμα ημερόβια είδη, που αφυδατώνονται γρηγορότερα λόγω του μικρού τους μεγέθους.

Τα πτηνά με ενεργές φωλιές, καθώς οι γονείς πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προστασία των νεοσσών και την αναζήτηση τροφής.

Άρρωστα, τραυματισμένα ή εξαντλημένα πουλιά, που έχουν περιορισμένη ικανότητα να προστατευτούν από τη ζέστη.

Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Η πιο απλή και ουσιαστική βοήθεια είναι η παροχή καθαρού νερού.

Οι ειδικοί προτείνουν:

Τοποθέτηση ρηχών δοχείων με καθαρό νερό σε σκιερά σημεία. Αλλαγή του νερού καθημερινά και καθαρισμό των δοχείων. Χρήση περισσότερων μικρών σημείων νερού αντί για ένα μεγάλο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Διατήρηση δέντρων, θάμνων και φυτών που προσφέρουν φυσική σκιά. Αποφυγή έντονων κλαδεμάτων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και ειδικά σε ημέρες ακραίας ζέστης.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης να μην τοποθετούνται στις φωλιές φάρμακα, βιταμίνες ή άλλα σκευάσματα, καθώς το απλό καθαρό νερό είναι αυτό που χρειάζονται τα ελεύθερα πτηνά.

Τι κάνουμε αν βρούμε εξαντλημένο πουλί

Σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει πτηνό που φαίνεται να υποφέρει από τη ζέστη, η πρώτη κίνηση είναι η παρατήρηση από απόσταση.

Οι οδηγίες είναι:

Να μετακινηθούν άνθρωποι και κατοικίδια μακριά από το σημείο.

Να προσφερθεί νερό και σκιά.

Να μην καταδιώκεται ή πιάνεται το πτηνό χωρίς λόγο.

Να ελεγχθεί διακριτικά αν υπάρχουν γονείς κοντά, ειδικά στην περίπτωση νεαρών πουλιών.

Να ζητηθεί βοήθεια από αδειοδοτημένο κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής.

Όπως τονίζει ο κ. Μπίρτσας, μικρές παρεμβάσεις στην καθημερινότητά μας μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο για τα πτηνά που ζουν στις πόλεις και δοκιμάζονται από τις ολοένα συχνότερες περιόδους ακραίας ζέστης.

Πληροφορίες ΑΠΕ = ΜΠΕ