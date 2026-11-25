Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έδωσε… γη και ύδωρ στον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ για να τον κάνει να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, όμως ο 26χρονος γκαρντ αποφάσισε να μείνει στο NBA, καθώς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στους Ορλάντο Μάτζικ.

Μετά την αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Πόρτερ είχε θέσει ως προτεταιότητα να συνεχίσει στον μαγικό κόσμο του NBA, κάτι το οποίο πέτυχε καθώς όπως έγινε γνωστό συμφώνησε και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα από το Ορλάντο. Όπως αποκάλυψε ο Σάμς Σαράνια «ο Κέβιν Πόρτερ είχε επαφές τόσο με τους Ντένβερ Νάγκετς όσο και με τους Ορλάντο Μάτζικ μέσα στην εβδομάδα, καθώς αμφότερες οι ομάδες αναζητούσαν λύσεις για την ενίσχυση της περιφερειακής τους γραμμής. Ο 26χρονος γκαρντ, ο οποίος την περσινή σεζόν με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς είχε κατά μέσο όρο 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των δύο οργανισμών. Μάλιστα, οι Μάτζικ προχώρησαν σε εκτενή αξιολόγηση της περίπτωσής του πριν καταλήξουν στην απόφαση να κινηθούν για την απόκτησή του».