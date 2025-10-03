Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απαγορεύει τις αυξητικές στήθους ως «αντισοσιαλιστικές» - Οι αυστηρές ποινές

Με τις επεμβάσεις αυξητικής στήθους «τα έβαλε» πρόσφατα ο Κιμ Γιονγκ Ουν , καθώς ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επέβαλε μέτρα απαγόρευσής τους ως «αντισοσιαλιστικές» πράξεις.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Φωτό: Reuters

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την New York Post, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Πιονγιάνγκ εξέδωσε επείγουσα διαταγή κατά των «σάπιων καπιταλιστικών» εμφυτευμάτων, με τις παραβάτριες να αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές σε στρατόπεδα εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διοργανώθηκαν επιχειρήσεις-σκούπα σε κεντρικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Πιονγιάνγκ, με ομοσπονδιακούς πράκτορες να αναζητούν γιατρούς που «προσέφεραν» επεμβάσεις αυξητικής στήθους στη μαύρη αγορά, ενώ στο «ραντάρ» τους έμπαιναν και γυναίκες με «αφύσικα» γεμάτο στήθος.

Φωτό: Unsplash

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του νοτιοκορεατικού μέσου Daily NK, οι γυναίκες που είναι «ύποπτες» θα μπορούσαν να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις από τους «μπράβους» δημόσιας υγείας της Βόρειας Κορέας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν κάνει επέμβαση στήθους.

«Οι γυναίκες ή οι ιδιώτες γιατροί που συλλαμβάνονται θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σε στρατόπεδα εργασίας, με την κατηγορία του αντισοσιαλισμού», δήλωσε ανώνυμη πηγή στο νοτιοκορεατικό μέσο ενημέρωσης.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας, η μεγάλη ζήτηση που έχει παρατηρηθεί για πλαστικές στήθους, βλεφαροπλαστικές και τατουάζ φρυδιών είναι αποτέλεσμα του ότι οι γυναίκες ηλικίας 20 έως 30 ετών στη Βόρεια Κορέα είναι βουτηγμένες στην «αστική ιδεολογία».

«Σιλικόνη» στο δικαστήριο

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ένας ιδιώτης γιατρός δικάστηκε δημόσια μαζί με δύο γυναίκες 20 ετών που είχαν υποβληθεί σε ενισχυμένη οδοντιατρική επέμβαση. Οι νεαρές γυναίκες στέκονταν σκυμμένα κεφάλια για ώρες καθώς δέχονταν επιπλήξεις από έναν εισαγγελέα.

Φωτό: Reuters

«Οι γυναίκες που ζουν σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα έχουν διαφθαρεί από τα αστικά έθιμα και έχουν διαπράξει σάπιες καπιταλιστικές πράξεις», δήλωσε ένας εισαγγελέας στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το Metro.

Τα παράνομα αντικείμενα που εκτέθηκαν στη δίκη περιελάμβαναν λαθραία σιλικόνη, ιατρικά εργαλεία και δέματα μετρητών, τα οποία κατασχέθηκαν από το Γραφείο Ασφαλείας της επαρχίας North Hwanghae.