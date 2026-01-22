Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε λουόμενες που έκαναν μπάνιο σε ολοκαίνουργιο σπα

Στα εγκαίνια θέρετρου με ιαματικές πηγές εμφανίστηκε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στη βορειοανατολική επαρχία της χώρας, επαινώντας το ως ένα «υπέροχο» μέρος διακοπών για τους κατοίκους.

Όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο χώρος ανακαινιζόταν επί χρόνια και είναι πλέον διαθέσιμο για επίσκεψη από τους κατοίκους των παρακείμενων περιοχών.

Το Onpho Working People's Holiday Camp, που βρίσκεται στην επαρχία Hamgyong, είναι το μεγαλύτερο θέρετρο θερμών πηγών της Βόρειας Κορέας.

Kim Jong, alışık olmadık foto ve videolar verdi.



Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin en büyük termal kaplıca tesisi olan Onpho İşçi Tatil Kampı'nı ziyaret etti ve açılış yaptı.



Kim Jong Un, "çağımızın sürekli gelişim gereksinimine uygun" "yeni bir kültürel ve eğlence… pic.twitter.com/D1ATp2zc9I — RUSEN || Press (@RusenPress) January 22, 2026

Τον Ιούλιο του 2018, ο ηγέτης του Βορρά διέταξε την ανακαίνιση του γηροκομείου σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο υπηρεσιών και θεραπευτική εγκατάσταση, αφού επέκρινε σκληρά την κακή διαχείριση και τις συνθήκες υγιεινής του.

Αφού εξέτασε το ανακατασκευασμένο θέρετρο, ο Κιμ εκτίμησε ότι όλα τα τμήματα είναι διατεταγμένα με ισορροπημένο τρόπο και τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία είναι σε αρμονία με το περιβάλλον, σύμφωνα με το KCNA.

«Είπε ότι ρίχνοντας μια ματιά στο θέρετρο, το οποίο έχει ανακαινιστεί και διαθέτει πλέον μια υπέροχη βάση υπηρεσιών για τους πολίτες, τον έκανε να νιώσει περήφανος που έκανε άλλο ένα αξιόλογο πράγμα για τη χώρα του», ανέφερε επιπρόσθετα το δίκτυο.

Ο ηγέτης του Βορρά διέταξε τους αξιωματούχους του θέρετρου να κάνουν όλες τις προετοιμασίες για τη λειτουργία του και να το ανοίξουν τον Φεβρουάριο.

Η επιθεώρηση του Κιμ φαίνεται να στοχεύει στην αυστηροποίηση της πειθαρχίας των κομματικών και κυβερνητικών αξιωματούχων ενόψει ενός κρίσιμου συνεδρίου που αναμένεται ευρέως να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Κιμ απέλυσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιανγκ Σουνγκ-χο λόγω ανευθυνότητάς του σε ένα έργο εκσυγχρονισμού ενός εργοστασίου μηχανημάτων, σε μια σπάνια δημόσια απόλυση.