Ο Κιμ Γιονγκ Ουν τοποθέτησε επικεφαλής του Γραφείου Πυραύλων την 13χρονη κόρη του Κιμ Τζου Άε

Επίσημες αρμοδιότητες φαίνεται πως έδωσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στη 13χρονη κόρη του την οποία φέρεται να έχρισε διάδοχό του.

Σύμφωνα με την νοτιοκορεάτικη εφημερίδα The Chosun Ilbo, η Κιμ Τζου Άε αναλαμβάνει πλέον επικεφαλής του γραφείου πυραύλων της χώρας, επιτρέποντάς της να συμμετέχει στη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων, να λαμβάνει ενημερώσεις από στρατιωτικούς αξιωματούχους και να εκδίδει οδηγίες σχετικά με τις πυραυλικές επιχειρήσεις.

Ενώ το γραφείο πυραύλων διευθύνεται τυπικά από τον Τζανγκ Τσανγκ-χα, οι πληροφορίες των νοτιοκορεατικών μέσων αναφέρουν ότι η κόρη του Κιμ συμμετέχει ήδη στη διοίκηση και λαμβάνει αναφορές. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας σημείωσε επίσης στην Επιτροπή Πληροφοριών της Εθνοσυνέλευσης ότι αυτό συνιστά «στάδιο ορισμού ως διαδόχου», προσθέτοντας ότι έχουν εντοπιστεί περιστάσεις όπου παρέχει απόψεις για ορισμένες πολιτικές.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, σε επιθεώρηση που πραγματοποίησε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στα πυραυλικά συστήματα της χώρας είχε στο πλευρό του την έφηβη κόρη του με την οποία παρακολούθησαν από κοντά τις εξελίξεις στο 9ο Συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στην Πιονγιάνγκ στις 19 Φεβρουαρίου.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η 13χρονη κόρη του και διάδοχός του Κιμ Γιου Αε επιθεωρούν πυραυλικές εγκαταστάσεις στην Πιονγιάνγκ / Reuters

Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν επίσημα για πρώτη φορά την ύπαρξή της τον Νοέμβριο του 2022, αναφερόμενα σε αυτήν ως «αγαπημένο παιδί», ενώ συνόδευε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην εκτόξευση του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου τύπου Hwasong-17.

