Ο κολοσσός Lactalis ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος: Η τοξίνη που περιέχουν

Η οργάνωση προστασίας των καταναλωτών Foodwatch ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση κατ' αγνώστων μετά την ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος από τη Nestlé και τη Lactalis.



Η μήνυση κατατίθεται για να χυθεί φως στις υποθέσεις αυτές, την ώρα που «εδώ και περίπου δύο μήνες κυκλοφορεί η πληροφορία για τη μόλυνση με την τοξίνη κερεουλίδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χάρη σε ειδοποίηση των ιταλικών Αρχών», εξηγεί η οργάνωση προστασίας των καταναλωτών.



«Υπάρχει μία έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους της Nestlé η οποία έχει προχωρήσει σε ανακλήσεις από τον Δεκέμβριο και ακόμη και σε "σιωπηλές αποσύρσεις" σε ορισμένες χώρες χωρίς να ενημερώσει τους καταναλωτές. Οι πληροφορίες διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά οι απαντήσεις απουσιάζουν με ωμότητα», καταγγέλλει η Foodwatch. Η μήνυση αυτή κατ' αγνώστων αφορά τη Nestlé και τη Lactalis, διευκρινίζει η εταιρεία.

Ο γαλακτοκομικός κολοσσός Lactalis ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά στην ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας «Picot» στη Γαλλία και σε μία σειρά άλλων χωρών λόγω της «πιθανής παρουσίας» κερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς. Αυτή η ουσία, βακτηριακής προέλευσης συνδέεται με συστατικό που παρέχεται από διεθνή προμηθευτή.



Οι ανακλήσεις πραγματοποιούνται έπειτα από τις ανακλήσεις που προχώρησαν στις αρχές Ιανουαρίου πολλές θυγατρικές της Nestlé στην Ευρώπη.



Σύμφωνα με τη Foodwatch, ο προμηθευτής του αραχιδονικού οξέος που ενοχοποιείται από τη Nestlé έχει έδρα την Κίνα. Η οργάνωση αποκαλύπτει ότι στον κόσμο υπάρχουν λίγοι προμηθευτές αυτής της ουσίας, η οποία τελεί υπό αυστηρές ρυθμίσεις στην Ευρώπη.



Η Foodwatch δηλώνει ότι «αυτό δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση κολοσσούς όπως οι Nestlé και Lactalis από την υποχρέωση να διασφαλίζουν την υγειονομική ασφάλεια των προϊόντων τους, την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με την ιχνηλάτηση καθώς και την ενημέρωση των αρχών και των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ