Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είδε το Μπουλς - Θάντερ στο United Center: Η συνάντηση με τον Τόνι Κούκοτς

Στο Σικάγο βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός ενόψει της ιστορικής sold out συναυλίας του στις 7 Μαρτίου στο εμβληματικό United Center. Ο Έλληνας τραγουδιστής βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Σικάγο Μπουλς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, η οποία έληξε με σκορ 108-116 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο περιθώριο του αγώνα, ο Αργυρός είχε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον θρυλικό Τόνι Κούκοτς. Ο Κροάτης σταρ, μέλος της «χρυσής» δυναστείας των Μπουλς, φωτογραφήθηκε με τον έλληνα καλλιτέχνη λίγα εικοσιτετράωρα πριν ο τελευταίος ανέβει στη σκηνή, που έχουν δοξαστεί κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού, για μια ιστορική συναυλία.