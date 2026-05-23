Ο Κοργιαλάς τρολάρει που το «Μια φορά» με την Κατερίνα Μουτσάτσου συνδέθηκε με το κόμμα Καρυστιανού

«Η καριέρα μου τελείωσε», γράφει σε ανάρτησή του, με εμφανώς γλυκόπικρη διάθεση, ο καλλιτέχνης Δημήτρης Κοργιαλάς, αναφερόμενος στη χρησιμοποίηση του τραγουδιού «Μια φορά» στην εκδήλωση στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Το τραγούδι είχε ερμηνεύσει ο ίδιος μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου.

Γράφει ο Δημήτρης Κοργιαλάς:

«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει……. δε πειράζει….. ψαράς….. ΨΑΡΑΣ!!!!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!!».

Facebook

Υπενθυμίζεται, πως η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν το πρόσωπο-έκπληξη που βρέθηκε στο πλευρό της κ. Καρυστιανού, απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού σχηματισμού.

Στο άκουσμα του ονόματος της κ. Μουτσάτσου το κοινό στο θέατρο ξέσπασε σε χειροκροτήματα και εκείνη συγκινημένη είπε πως δεν είχε προετοιμαστεί να μιλήσει αλλά συμπλήρωσε «προετοιμαζόμουν επί 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα».

