«Ο κόσμος θέλει να λυθούν τα προβλήματά του» – O Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο FACES

Ο Χάρης Δούκας είναι αποφασισμένος να αλλάξει την πόλη. Το καταλαβαίνει κανείς ακούγοντας τον στο νέο επεισόδιο του FACES, της διαδικτυακής εκπομπής του FLASH με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη, να εξηγεί το όραμά του για μια πόλη που δε σταματά να αλλάζει.

Βρίσκεται στο τιμόνι του δήμου από το 2024, προερχόμενος από τον χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας και της ενεργειακής πολιτικής, με έμφαση στα ζητήματα βιωσιμότητας και στη μετάβαση των πόλεων στη νέα εποχή, και μας μίλησε για την Αθήνα του σήμερα και του αύριο, τις προκλήσεις της καθημερινότητας, τη χρηματοδότηση των δήμων, αλλά και τη φιλοσοφία με την οποία επιχειρεί να αλλάξει τη λειτουργία της πρωτεύουσας.

«Ακόμα και στην ένταση χρειάζεται ψυχραιμία»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων εξηγεί στην Εύη Φραγκάκη ότι γνωρίζει πολύ καλά πόσο απαιτητική μπορεί να είναι η καθημερινότητα μιας πόλης σχεδόν 4 εκατομμυρίων ανθρώπων. Όπως σημειώνει, παρότι λειτουργεί «και με λογική και με συναίσθημα», οι συνθήκες έντασης απαιτούν ψυχραιμία και έλεγχο των συναισθημάτων για τη λήψη σωστών αποφάσεων.

Η Αθήνα της εξωστρέφειας

Η Αθήνα, όπως αναφέρει, διαθέτει έντονη εξωστρέφεια και ετοιμάζεται να υποδεχτεί περισσότερες από 250 εκδηλώσεις τον επόμενο μήνα. Ανάμεσά τους το Final 4 της Euroleague, το This is Athens City Festival και ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας, αναδεικνύοντας τη δυναμική πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης και τη συνεχή διεύρυνση του προγράμματος εκδηλώσεων.

«Ο κόσμος θέλει να λυθούν τα προβλήματά του»

Ο Χάρης Δούκας σημειώνει ότι η βασική απαίτηση των πολιτών παραμένει σταθερή: άμεσες και πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητα, λύση των προβλημάτων. Στέκεται στο ζήτημα της χρηματοδότησης των δήμων, επισημαίνοντας ότι «χωρίς επαρκείς πόρους η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες».

Ο ίδιος απολαμβάνει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και την κοινή αίσθηση καθημερινότητας που έχει διαμορφωθεί μέσα από τη συνεχή επαφή κάτι που τον κάνει να προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη